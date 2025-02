Il Comune di Cosenza aderisce al progetto “I nuovi eroi del movimento”. Il sindaco Franz Caruso: ” Importante implementare l’offerta formativa dei nostri ragazzi”.

La giunta comunale ha approvato nelle scorse settimane l’adesione al progetto “I nuovi eroi del movimento”, finalizzato allo sviluppo dell’apprendimento, del benessere e dell’inclusione dei bambini dai 3 ai 6 anni. L’idea progettuale, presentata al Comune di Cosenza dall’Associazione socio-culturale “Pensiero Libero” di Caraffa di Catanzaro, è stata subito accolta dal sindaco Franz Caruso e dal consigliere delegato alla Pubblica Istruzione, Aldo Trecroci.

“E’ importate implementare – afferma il sindaco Franz Caruso – nel rispetto dei ruoli e delle competenze, l’offerta formativa dei nostri ragazzi. Per questo motivo ho ben accolto il progetto “I nuovi eroi del movimento” che rimarca i principi di uguaglianza, imparzialità, accoglienza ed integrazione propri del sistema scolastico italiano. L’obiettivo è quello di contribuire, attraverso attività ludica, a sviluppare un maggiore senso della responsabilità e del rispetto delle regole in uno spirito di gruppo, necessario per creare inclusione e solidarietà reciproca”.

Il progetto ludico-motorio dell’Associazione Socio Culturale “Pensiero Libero” è stato anche presentato nell’ambito di un incontro assai partecipato nel salone del Consiglio Comunale di Palazzo dei Bruzi, a cui ha partecipato il consigliere delegato all’istruzione, Aldo Trecroci, la prof.ssa Irene Scarpelli, responsabile della parte didattica del progetto e dei docenti referenti di alcune scuole del territorio cittadino e dell’hinterland cosentino (IC Cosenza III –Via Negroni; IC Spirito Santo; IC Don Milani – De Matera; IC “F.Gullo”- Cosenza IV; IC Montalto Uff. centro; IC Casali del Manco-Pietrafitta; IC Mendicino; S.P. “L’Isola che non c’era”; S.P. “Il Moscerino” Baby College). Il Consigliere Trecroci, nel corso del suo intervento, ha manifestato l’intenzione del Comune di Cosenza di rappresentare sempre di più e meglio, nel rispetto dei ruoli e delle competenze, un importante punto di riferimento per le scuole del proprio territorio per la realizzazione di progetti volti ad implementare l’inclusione sociale, la cittadinanza attiva e la cultura in generale, in ottemperanza anche a quanto disposto dall’art. 139 del Dlgs 112/98 teso a valorizzare le nuove competenze degli enti locali in materia di istruzione e di intervento nella definizione dell’offerta formativa.

“Consapevole del ruolo strategico della Scuola dell’Infanzia per il benessere e la formazione del futuro cittadino – ha sostenuto Aldo Trecroci – per volontà del sindaco Franz Caruso il Comune di Cosenza ha aderito al progetto e, quindi, a far parte della rete formativa che, attualmente, comprende oltre 150 scuole di 15 regioni d’Italia e 7 comuni”.