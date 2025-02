Il cordoglio di Confagricoltura Cosenza alla famiglia Occhiuto

«Siamo profondamente colpiti dall’immane lutto che ha colpito il Senatore Mario Occhiuto e la sua famiglia per la terribile perdita del giovane Francesco. La prematura scomparsa di un giovane professionista figlio della città di Cosenza lascia attoniti per la sua tragicità e il vuoto incolmabile che segnerà, inevitabilmente, la vita di chi lo ha amato e gli ha voluto bene».

Queste le parole di cordoglio espresse in seno a Confagricoltura Cosenza sulla tragica scomparsa di Francesco Occhiuto.

Al Senatore Mario Occhiuto, alla sua famiglia ed al governatore Roberto Occhiuto le condoglianze della Presidente Paola Granata, del direttore Giuseppe Adduci, del consiglio direttivo e degli operatori tutti, che si stringono con affetto attorno alla famiglia in questo momento di grandissimo dolore.