Maltempo, monitoraggio sui danni a Corigliano Rossano

Continua costante l’azione di monitoraggio del territorio dopo l’ondata di maltempo che ha investito il territorio negli scorsi giorni. Si è tenuta, nella giornata odierna, lunedì 20 gennaio 2025, una riunione di verifica dello stato delle cose del Centro Operativo Comunale di Protezione Civile. Sulla città di Corigliano-Rossano sono scesi circa 225 millimetri di pioggia, con un picco di quasi 30 millimetri in un’ora.

«Gli interventi già realizzati, in corso o programmati lungo tutto il territorio sono decine: messa in sicurezza dei torrenti, viabilità ed edifici, con rimozione di smottamenti e detriti – ha dichiarato il sindaco Flavio Stasi – il lungomare a Schiavonea era tornato alla normalità già alle 13.30 di sabato, grazie alla presenza costante degli addetti che hanno agevolato il funzionamento delle idrovore. A breve partiranno i lavori per la nuova raccolta delle acque per la quale abbiamo intercettato 4 milioni di euro».

«Nei centri storici le situazioni più difficili si registrano a San Biagio, dove inizierà la rimozione dei detriti, e via Isonzo, dove stiamo ancora intervenendo insieme ai Vigili del Fuoco – ha concluso il primo cittadino – interventi che continuano anche nei torrenti Citrea, Porco, Fellino, Acqua del Fico, Malfrancato. Ripristinato in queste ore l’impianto idrico di Villaggio Frassa, per il quale si sono registrati alcuni disagi idrici nello Scalo di Corigliano».

Il COC resterà attivo fino alla messa in sicurezza dell’intero territorio.