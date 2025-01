Sindacati, due reggini nei dipartimenti nazionali della FABI

Si è riunito a Roma il Comitato Direttivo Centrale della FABI – Federazione Autonoma Bancari Italiani – primo sindacato italiano del settore bancario presieduto dal Segretario Generale Lando Maria Sileoni.

Durante i lavori assembleari due esponenti della Fabi Reggio Calabria sono stati nominati all’interno di importanti Dipartimenti Nazionali dell’Organizzazione Sindacale.

Il Segretario Coordinatore della Fabi reggina, Santo Catalano, è stato nominato componente del Dipartimento Nazionale Formazione che cura la formazione degli oltre 4mila quadri sindacali, organizzando seminari ad hoc e diversi livelli di corsi finalizzati a sviluppare competenze e conoscenza degli argomenti.

Paolo Ginestra, Segretario Amministrativo ed Organizzativo, è stato nominato componente del Dipartimento Nazionale Contrattualistica che svolge una funzione di collegamento fra la contrattazione nei gruppi bancari e la Segreteria Nazionale, cui funge anche da supporto tecnico per le trattative attraverso studi e approfondimenti delle materie contrattuali.

Grande soddisfazione viene espressa dai due Dirigenti Sindacali reggini: “mi sento onorato di prendere parte a questo progetto” – afferma Santo Catalano – “ritengo che la formazione di tutti i quadri sindacali sia un elemento fondamentale per un efficace azione di proselitismo e di assistenza alle persone che lavorano all’interno delle aziende bancarie”.

Dal canto suo, Paolo Ginestra manifesta “forte gratitudine alla Segreteria Nazionale che ha riconosciuto il lavoro svolto sul territorio reggino e calabrese dalla Fabi Reggio Calabria e premiato le proprie competenze maturate sempre in prima linea al fianco dei lavoratori e delle lavoratrici del settore bancario”.

La Segreteria Provinciale e tutti i quadri sindacali della FABI Reggio Calabria esprimono grande soddisfazione per queste nomine che rappresentano, ancora una volta, un riconoscimento della qualità, dell’abnegazione e dello spirito di servizio di tutti i Dirigenti Provinciali della Fabi che si affermano in tutte le aziende di Credito quali punti essenziali di riferimento per colleghe e colleghi.