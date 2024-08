Estate a Caloveto: tutti gli appuntamenti

“Popolare le vinelluzze di quartieri come ‘A Carnara o Pedale, tra i rioni più antichi del borgo, può e deve contribuire a trasmettere alle nuove generazioni lo spirito di comunità ed il senso dei luoghi. Suggestioni, queste, che le distanze rendono ancora più desiderabili durante l’anno per i tanti emigrati che in questo periodo di ferie tornano nel loro paese d’origine, ma ricercate anche da tutti i visitatori che ambiscono ad esperienze ed emozioni diverse dalla declinazione balneare”.

SINDACO ESPRIME SODDISFAZIONE PER PROPOSTA PRO LOCO

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza esprimendo soddisfazione, insieme al delegato alla cultura Paolo Laurenzano per l’accento che la programmazione socio-culturale estiva confezionata dalla Pro Loco guidata da Stefania Pranteda è riuscita a porre sull’identità, sullo spirito dei luoghi e sulla tradizione.

LUNEDÌ 5 LA PASSEGGIATA NOTTURNA FINO A CONTRADA DEMA

La ECO WALKING BY NIGHT alla conquista del paesaggio rurale di Caloveto partirà alle ore 19 da piazza Caduti per raggiungere località Dema, poco fuori dal centro urbano. – Alle ore 21,30 di martedì 6 piazza Caduti ospiterà la sfilata per bimbi e bimbe. Mercoledì 7, alle ore 21, a cura del blog L’Arte che mi piace, sarà presentato il libro di Luigi Comite, Voce di una terra magica.

VENERDÌ 9 IL PREMIO CALOVETESI NEL MONDO

Giunto alla quinta edizione il Premio sarà riconosciuto anche quest’anno ad un concittadino che si è saputo distinguere nel campo della cultura, dell’impegno civico, della scienza.

SAN LORENZO TRA GIORNATE ECOLOGICHE E GIOCHI POPOLARI

Sveglia poco prima delle 6 per partecipare, sabato 10, giorno di San Lorenzo alla giornata ecologica che da piazza Caduti raggiungerà il Pedale, uno dei quartieri più antichi del borgo. – Alle 21 insieme ai giochi popolari si terrà la gara della pastasciutta. Domenica 11, la piazza su cui si affaccia il palazzo municipale accoglierà la festa per bambini. – Domenica 11 e lunedì 12 agosto si terrà la sesta edizione del Memorial Pierino Gagliardi, quadrangolare di calcio a5 che si disputerà nel campo sportivo di località Dema.

ALLA VIGILIA DI FERRAGOSTO ‘A NOTTE ‘E RA CARNARA

Amatoriale e aperta a tutti, senza limiti d’età. Mercoledì 14, alle ore 18 da piazza Caduti, partirà la Gara Podistica Strapanoramica che taglierà il traguardo in località Cerasello. – Alle ore 22, A Carnara, quartiere storico nel borgo, ospiterà la speciale declinazione di Notte Bianca calovetese con tre diverse postazioni di ballo, musica e prodotti tipici.

SALSICCIA CALABRESE E MACCARRUNI, IN PIAZZA LE RICETTE DELLA TRADIZIONE

Due date da segnare per gli amanti del cibo di strada locale: il 17, piazza dei Caduti ospiterà la sagra della salsiccia calabrese promossa dalla macelleria Sapia; il 19 agosto quella ‘e ri Maccarruni, con l’esibizione de I Malatempora. – La programmazione socioculturale estiva di Caloveto continua martedì 20 con Scienza per gioco, la mostra scientifica per bambini; mercoledì 21 con l’esibizione in piazza de I Ricoverati; giovedì 22 con il music show Tale e Quale.