Cosenza, rimodulazione delle piste ciclabili in città: riunione operativa a Palazzo dei Bruzi con il sindaco Franz Caruso

Riunione operativa questa mattina a Palazzo dei Bruzi per avviare il progetto di rimodulazione delle piste ciclabili in Via Sertorio Quattromani e nell’area del Centro commerciale “I Due Fiumi”.

All’incontro – si legge in un comunicato stampa del Comune di Cosenza – hanno preso parte il Sindaco Franz Caruso, l’Assessore alla mobilità e ai trasporti di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli e i dirigenti del settore urbanistica Francesco Azzato e del settore Manutenzione, Raffaele Notti. Il progetto di rimodulazione delle piste ciclabili ha come obiettivo principale quello di garantire la sicurezza degli utenti e di ampliare la rete ciclabile esistente.

“Dall’inizio del nostro mandato – ha sottolineato il Sindaco Franz Caruso – abbiamo ricevuto numerose richieste da parte dei cittadini, sia automobilisti che ciclisti, per migliorare la sicurezza delle infrastrutture dedicate alla mobilità ciclabile. L’intervento che ci apprestiamo a realizzare rappresenta un passo importante verso una mobilità più sicura e sostenibile. Daremo avvio al nostro progetto, prima con la demolizione delle piste ciclabili di Via Sertorio Quattromani e nell’area del centro commerciale ‘I Due Fiumi’, per poi passare alla realizzazione di nuove piste ciclabili secondo un piano di razionalizzazione degli interventi. A tal proposito – ha detto ancora il Sindaco Franz Caruso – gli uffici stanno istruendo una proposta di delibera di giunta che sarà approvata nella prossima settimana, per dar corso nell’immediato ai lavori che contiamo di ultimare entro fine agosto. E’ questa – ha aggiunto Franz Caruso – una delle priorità dell’Amministrazione comunale. Grazie all’Assessore Covelli seguiremo passo passo i lavori, affinché a settembre, al rientro dalle vacanze, i cosentini potranno veder realizzato il progetto”.

Il sindaco ha indicato nella realizzazione della bretella di Piazza Bilotti, di collegamento tra via Adolfo Quintieri e via Caloprese, un’altra delle priorità da realizzare nell’immediato”. “La rimozione delle piste ciclabili e dei cordoli su Via Sertorio Quattromani e nell’area dei Due Fiumi è diventata un’esigenza ineludibile – ha sottolineato dal canto suo l’Assessore alla mobilità e trasporti di Palazzo dei Bruzi, Damiano Covelli. Da questo prenderà le mosse una rimodulazione delle piste ciclabili che presuppone una razionalizzazione dei tracciati destinati ai ciclisti e cicloamatori che saranno più lunghi, ma anche realizzati secondo più incisivi criteri di sicurezza. Sia gli appassionati delle due ruote che gli automobilisti non saranno più costretti a snervanti gimkane che in questi anni li hanno messi a dura prova”.

La rimozione dei cordoli e delle piste ciclabili di via Sertorio Quattromani e nell’area dei Due Fiumi consentirà il ripristino di un certo numero di parcheggi, anche quelli che preesistevano di fronte l’ex stazione di Piazza Matteotti. Si procederà, inoltre, al rifacimento della segnaletica orizzontale.