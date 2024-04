Vaccarizzo Albanese sarà tappa dell’Happywine experience

” Per una destinazione che in questi anni ha voluto e saputo rilanciare la sua reputazione turistico-esperenziale investendo nella valorizzazione dei vini identitari arbëreshe, ogni iniziativa che va in questa direzione e che può contribuire a formare ed educare alla cultura del vino, ci sembra un’opportunità da cogliere e sfruttare.

È quanto dichiara il Sindaco Antonio Pomillo informando che il salotto diffuso di Vakarici sarà tappa dell’Happywine experience, il mini percorso itinerante sui vini calabresi promosso dall’associazione italiana Enoguide Evoguide che toccherà i territori della Sibaritide e dell’Arberia.

Tre lezioni in tre diverse cantine. Dopo San Demetrio Corone (sabato 4 maggio) e Corigliano-Rossano (sabato 11) appassionati, neofiti ed esperti si ritroveranno sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 12 a Palazzo Marino per prendere parte alla lezione che si focalizzerà sui vini passiti e spumanti calabresi. Il titolo dell’incontro sarà, in particolare, Il vino in cantina, la produzione di vini bianchi, rossi, spumanti e passiti. Per info e iscrizioni è possibile contattare il numero 340 2290806.