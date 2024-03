Il procuratore Spagnuolo va in pensione, il sindaco Caruso: “Esempio di dedizione al dovere”

“Il Procuratore Mario Spagnuolo ha assolto alle sue funzioni con lealtà, impegno e dedizione e, soprattutto, con una grande onestà intellettuale. Oggi che lascia l’incarico, per raggiunti limiti di età, avvertiremo certamente la sua assenza da quelle aule di giustizia che abbiamo frequentato assiduamente e insieme da più di 40 anni, e dove si sono sviluppati confronti sempre contrassegnati dal rispetto reciproco”.

Lo ha detto il Sindaco Franz Caruso partecipando questa mattina al Palazzo di Giustizia di Cosenza alla cerimonia di commiato del Procuratore della Repubblica, Mario Spagnuolo, che ha lasciato l’incarico per il raggiungimento dell’età pensionabile.

“Il dottor Spagnuolo rappresenta – ha aggiunto Franz Caruso – un esempio di assoluta dedizione al dovere, al servizio della legalità e della giustizia. Ruolo che ha saputo svolgere sorretto da una cultura non comune, non solo giuridica, ma che ha spaziato in tanti altri ambiti. La stima nei suoi confronti, oltre che nelle aule del Tribunale di Cosenza, si è trasferita anche nella casa comunale, durante la mia esperienza alla guida della città. Oltre ad aver avuto l’onore di ospitarlo nel Palazzo municipale in occasione di cerimonie e convegni importanti, con lui, lo scorso anno, abbiamo firmato un accordo di collaborazione attuativo del progetto “Insieme per la Giustizia” avente per destinatarie le persone beneficiarie di Reddito di cittadinanza che hanno sottoscritto il Patto per il lavoro o il Patto per l’inclusione sociale.

Il progetto “Insieme per la Giustizia”, del quale siamo stati antesignani in Calabria, prevedeva la diretta partecipazione dei beneficiari alle attività lavorative quotidiane specifiche dei diversi servizi della Procura della Repubblica di Cosenza. In particolare funzioni ausiliarie e di supporto agli uffici di destinazione. Anche per questo, oltre che per tutto il lavoro svolto per la nostra comunità, mi sento di esprimere gratitudine al Procuratore Spagnuolo al quale auguro di trascorrere una pensione serena e ancora foriera di tante soddisfazioni”.