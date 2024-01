Marijuana e hascisc in casa: denunciato un uomo a Cosenza

Un uomo e’ stato denunciato dalla squadra mobile di Cosenza, con la collaborazione del Nucleo cinofili della Questura di Vibo Valentia e del Reparto Prevenzione Crimine Calabria Settentrionale, perche’ trovato in possesso di sostanza stupefacente di diverso tipo e di altro materiale strumentale allo spaccio, che deteneva nella stanza in cui dimora. Nel corso di una perquisizione nell’appartamento dove risiede l’uomo, ubicata nella periferia nord di Cosenza, ed in particolare all’interno della sua camera, passata al setaccio dal cane poliziotto Digos e dagli operatori della Squadra Mobile, sono stati rinvenuti complessivamente 37 grammi di marijuana e 2 di hascisc, oltre ad un bilancino elettronico di precisione. Espletate le formalita’ di rito, l’uomo e’ stato denunciato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio e ricettazione.