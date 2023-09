Nuova gara per la gestione della RSA di Caloveto. Il Sindaco ringrazia Asp Cosenza per l’attenzione: “Struttura importante per occupazione e terza età”

“Residenza Sanitaria Assistenziale (RSA) di Caloveto, non possiamo che esprimere soddisfazione per la nuova indizione della gara per la gestione della struttura che ci auguriamo possa tornare presto ad essere punto di riferimento per la terza età e per tutte le esigenze di tutela ed assistenza delle persone anziane, oltre a rappresentare nuovamente una fonte di occupazione per diverse famiglie e risorsa economica per l’intero territorio”.

È quanto dichiara il Sindaco Umberto Mazza ringraziando il direttore generale dell’Azienda sanitaria provinciale di Cosenza, Antonello Graziano ed il direttore dell’Unità operativa complessa di gestione tecnico e patrimoniale della stessa azienda, Antonio Capristo, con i quali in questi mesi l’Amministrazione Comunale ha tenuto contatti costanti, per aver riproposto le procedure di gara già andata deserta nello scorso novembre 2022.

Oggetto della gara è la gestione della struttura da allestire con 60 posti letto, previo adeguamento dell’immobile, fornitura degli arredi e delle attrezzature sanitarie necessarie al funzionamento del servizio di assistenza.

“La RSA di contrada Dema – dichiara il Primo cittadino – è stata tra le prime residenze anziani riconosciute in Calabria che negli anni scorsi ha rappresentato un punto di riferimento per gli utenti del territorio. Una struttura efficiente in cui sono sempre stati erogati servizi sanitari di assistenza di altissima qualità. È apprezzabile, oggi, l’impegno della dirigenza dell’Asp di Cosenza nel voler garantire nuova operatività a quell’immobile riconoscendolo, di fatto, come una risorsa per il territorio. L’auspicio – conclude Mazza – è che la nuova gara possa trovare investitori interessati a prendere in mano una struttura che ha un background di altissimo profilo”.

Tutti gli atti della procedura di gara saranno disponibili sul portale dell’azienda www.asp.cosenza.it nella sezione bandi di gara e contratti.