Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese e San Cosmo Albanese puntano sul cicloturismo

“Ben 33 milioni di presenze complessive legate al cicloturismo, per un totale di 4 miliardi di euro di indotto nel solo 2022. Sono, questi, i numeri che emergono da Viaggiare con la bici 2023 – terzo Rapporto nazionale curato dall’Istituto Nazionale Ricerche Turistiche (Isnart) in collaborazione con Legambiente. Si tratta di un trend che l’Arberia, con il suo patrimonio identitario, emozionale ed esperenziale, può avere l’ambizione di accogliere e rilanciare su scala non solo regionale ma nazionale ed internazionale”.

È quanto dichiara il sindaco di Vaccarizzo Albanese, Antonio Pomillo, sottolineando che ricalca questi obiettivi la Passeggiata Cicloturistica dell’Arberia in programma per domenica 10 settembre e che toccherà i tre comuni di Vaccarizzo Albanese, San Giorgio Albanese e San Cosmo Albanese.

Patrocinata dalla Regione Calabria e promossa in partnership con la Pro Loco ed i Lions Club dell’Arbëria, l’iniziativa si snoderà lungo il percorso di 25 chilometri che divide i tre borghi arbëreshe, che dalla Sibaritide si addentra nell’entroterra.

Si parte alle ore 8 dall’Anfiteatro comunale di San Cosmo Albanese (Strigàri), prima con la fase di registrazione e poi con lo start che darà il via alla manifestazione.

Ciclo-passeggiando si arriverà così nel salotto diffuso di Vakarici dove è prevista un’area ristoro e una visita turistica nel borgo che diede i natali al garibaldino Pasquale Scura al quale si deve la formulazione giuridica nazionale Italia una ed indivisibile e, per questo, censito tra i Marcatori Identitari della Calabria.

L’arrivo è previsto a San Cosmo verso le ore 12, nell’area adiacente al Santuario diocesano dei Santi Medici Cosma e Damiano. A chiusura della manifestazione, si terrà la premiazione dei partecipanti e l’estrazione dei vari prodotti offerti dalle aziende agroalimentari dell’Arberia.

L’adesione alla manifestazione è gratuita e prevede esclusivamente il pagamento, non obbligatorio, di un ticket di 5 euro per coloro che volessero partecipare al rinfresco finale.