Acquaformosa (Cs), partecipazione ed entusiasmo per la XII Edizione del Festival delle Migrazioni

Si chiude nel segno della piena soddisfazione da parte degli organizzatori la XII edizione del Festival delle Migrazioni promosso dall’Associazione “Don Vincenzo Matrangolo ETS” di Acquaformosa. Una massiccia partecipazione, infatti, ha segnato tutti gli eventi organizzati nell’ambito degli otto giorni che hanno animato i vari comuni dei progetti SAI aderenti. Personalità di rilievo come il Vice Presidente della CEI Mons. Francesco Savino, l’Imam di Cosenza Ahmet Berrou, studiosi del sistema di accoglienza come i Proff W. Greco e G. Marcello (Unical), Edgar Serrano (Università di Padova), Luca Pandolfi (Pontificia Università), Giovanni Carnevale (Orientale di Napoli), Leticia Marin (esperta dell’America Latina), Luciano Scalettari (Presidente della O.N.G. ResQ), hanno animato i dibattiti e le sezioni formative dell’evento. Circa 15mila persone, inoltre, hanno riempito le piazze dei vari concerti che hanno visto esibirsi artisti del calibro di Peppe Voltarelli, Villazuk, Il Banco Mutuo Soccorso, il Griot Senegalease Badara Seck, i Kora Best con l’attesa chiusura dei 99Posse.

«Ormai il Festival -afferma il presidente Giovanni Manoccio- è una realtà viva tra le rassegne culturali e artistiche dell’estate calabrese. “L’esodo e l’approdo” è stato il tema che abbiamo trattato in più riprese; i vari relatori hanno dato delle soluzioni che una classe politica miope e poco acculturata su tali fenomeni non prende mai in considerazione, privilegiando l’aspetto emergenziale e non quello ordinario. Spesso -conclude- si fa la conta dei morti invece di sancire i diritti al salvataggio in mare e in terra».

Nel corso del Festival, che ha visto la partecipazione di tantissimi esperti e autorità, è stata avviata una raccolta di fondi da destinare ai salvataggi in mare da devolvere alle O.N.G. Open Arms e ResQ, e agli aiuti sociali da devolvere alla “Terra di Piero”.