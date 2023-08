Cosenza, l’Amministrazione comunale partecipa ai festeggiamenti per i cento anni del cavaliere Riccardo Beraldi

Cento anni e non sentirne il peso, mantenendo lucidità, intelligenza ed interesse come in gioventù. Si può restare diversamente giovani anche quando per l’anagrafe si è raggiunto il traguardo del secolo di vita. E’ quanto accaduto al cosentino Riccardo Beraldi, che, proprio in occasione del suo centesimo compleanno, è stato festeggiato in un locale della costa tirrenica, a San Lucido, da familiari, amici e parenti. Anche l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Franz Caruso ha voluto partecipare ai festeggiamenti con la presenza dell’Assessore Massimiliano Battaglia che ha portato il saluto del primo cittadino, formulando gli auguri della giunta comunale.

Nato a San Pietro in Guarano il 9 agosto del 1923, Riccardo Beraldi è ultimo di 7 figli ed ha manifestato precocemente la sua vocazione per la natura di cui si è sempre preso cura, iniziando la sua attività lavorativa a 19 anni nel corpo Forestale dello Stato. Ha svolto le sue funzioni nelle regioni di Sicilia e Calabria, fino a raggiungere il grado di maresciallo maggiore scelto nella sede di Cosenza. Dopo il suo pensionamento ha continuato la sua attività come consulente di estimo forestale e fino all’età di 98 anni è stato amministratore condominiale. Numerosi gli encomi ricevuti durante gli anni di servizio. Nel 1973 è stato insignito del titolo di Cavaliere del lavoro dal Presidente della Repubblica.

Sposato felicemente per 64 anni, è un padre affettuoso di 5 figli ed ha numerosi nipoti. Per il suo carattere forte, che lo ha sostenuto anche nei momenti più difficili, è stato soprannominato la “quercia” della famiglia, simbolo di unione, di forza e vigore, sia fisico che morale. Ai festeggiamenti ha partecipato anche una delegazione della sezione di Cosenza dell’ANFOR (l’Associazione nazionale dei forestali).