Viadotto crollato in Calabria, Furgiuele (Lega): “Stiamo rimediando alla politica delle chiacchiere”

“Il ministro Matteo Salvini ha ricevuto in tempi record il sindaco calabrese di Longobucco, comunità colpita dal crollo del viadotto, dimostrando attenzione e impegno. Lunedì Anas manderà un proprio delegato per velocizzare gli approfondimenti e valutare le misure idonee da adottare, per supportare la popolazione. Eppure, c’è chi non si arrende di fronte all’evidenza del buon governo e continua a fare propaganda sulla pelle dei nostri cittadini abbandonati per oltre dieci anni da una sinistra che non ha fatto assolutamente nulla. Un atteggiamento vergognoso a cui rispondiamo con i fatti, dando risposte serie e concrete alla nostra amata terra. Siamo al lavoro per rimediare alle chiacchiere di una politica dei ‘No’ che oggi si nasconde dietro a polemiche pretestuose. La Calabria, con Matteo Salvini e la Lega al Governo è in buone mani”.

Lo dichiara il deputato e vice capogruppo della Lega Domenico Furgiuele.