Viadotto crollato a Longobucco, Minasi: “C’è chi lavora, e chi fa polemiche”

“C’è chi lavora, come la Lega, e chi fa polemiche, come il M5S che non perde occasione di parlare inutilmente al limite del ridicolo. Affermare che ‘Salvini lascia Longobucco in isolamento e che dal governo arrivano solo propaganda e nessun provvedimento’, è pura strumentalizzazione da parte di chi, pur essendo stato per anni al Mit non si è reso conto di nulla e non ha mosso un dito per il territorio calabrese, contrariamente al ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini che è già intervenuto in maniera concreta”. Così, in una dichiarazione, la senatrice Tilde Minasi, capogruppo della Lega in commissione Ambiente e Lavori pubblici. “‘Lunedì il primo sopralluogo di Anas per quantificare la spesa’, queste le rassicurazioni del vicepremier – aggiunge Minasi – a margine del vertice con i sindaci calabresi di Crosia, Antonio Russo, e Longobucco, Giovanni Pirillo, Anas e i tecnici del Mit, per fare il punto della situazione dopo il crollo del ponte del 3 maggio scorso. Rispediamo, quindi, al mittente le inutili polemiche di quella politica che si è dimostrata inconcludente”