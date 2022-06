Corigliano Rossano (Cs), pubblicata la gara per il primo appalto unico del servizio di igiene urbana comunale

Considerate che al mio insediamento solo nella provincia di Cosenza il servizio pubblico poteva contare sulla disponibilità di 3 impianti di smaltimento, con costi “ordinari”. Oggi in tutta la Regione ce ne sono 2, in Provincia per alcuni rifiuti ce ne sono zero, e gran parte degli scarti di lavorazione finiscono in circuiti extraregionali, con costi altissimi, non sempre disponibili e condizioni contrattuali decisamente svantaggiose.

Per superare le emergenze, spesso ho dovuto assumermi la responsabilità di emanare ordinanze sindacali straordinarie ed articolate, come successo la scorsa estate, con decine di Comuni che avrebbero voluto utilizzare i canali attivati da noi per uscire da situazioni ancor più gravi e prolungate.

Come questo influisce sulla raccolta differenziata? Non c’è bisogno di arzigogolare calcoli complicati e sbagliati, è un fattore molto più semplice: l’incertezza del conferimento, che ha caratterizzato purtroppo gli ultimi anni (in media c’è stato un blocco degli impianti ogni 3 mesi) ha scoraggiato i cittadini. Questa ovviamente è una spiegazione, semplice quanto oggettiva, ma non una giustificazione: differenziare oggi non può essere una scelta, è un dovere e chi non lo fa, fa male a sé stesso ed alla comunità.

Un’agevolazione è prevista anche per chi adotta un cane, adulto/anziano, dal canile. Un’agevolazione ben strutturata, che non lascia spazio a speculazioni e che tiene conto della nostra realtà. Consiste in un “taglio” della Tari direttamente proporzionale agli anni che il cane che si è deciso di adottare ha trascorso nel canile: cento euro per ogni anno (previsto un tetto massimo). Non sarà riconosciuta riduzione per l’adozione di cuccioli di età inferiore all’anno di vita.

LA NUOVA GARA – “Ovviamente il ruolo dell’Amministrazione è quello di facilitare la vita ai cittadini. Se finora non è stato possibile farlo mediante riduzioni tariffarie per l’enorme aumento dei costi, abbiamo provato a farlo in altri modi. Per quanto riguarda il contratto ereditato dall’ex Comune di Corigliano, per esempio, che non prevedeva più l’acquisto e la distribuzione delle buste per la differenziata, abbiamo provveduto ad attivare un servizio supplementare; grazie alla “gara ponte” invece, che sta conducendo l’area dell’ex Comune di Rossano verso il primo appalto unico, si è provveduto a togliere tutti i cassonetti ed attivare il porta a porta nel Centro Storico.