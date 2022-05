Corigliano Rossano, Pistoia (Unione è forza): “Ripulito largo statua San Francesco nell’area portuale”

“Tutela e rispetto dell’ambiente in modo fattivo. È questo uno dei principi che guida il nostro sodalizio al servizio della collettività. Nel solco della programmazione delle attività prefisse dall’Associazione, pertanto, nel fine settimana appena trascorso alcuni iscritti, animati da generosità e impegno sociale, hanno provveduto a riportare a nuova vita il largo ove è situata la Statua di San Francesco, presso l’area portuale di Corigliano Rossano. Si tratta dei dinamici e sensibili Enzo Feraco, Antonio Meringolo e Vincenzo Avolio, che nelle giornate di ieri e oggi non hanno lesinato tempo ed energie per ripulire da cima a fondo questo importante quanto simbolico luogo di fede per la comunità di Schiavonea e, più in generale, per tutta la città”.

È quanto sostiene l’Associazione di promozione sociale, culturale e turistica “Unione è Forza” attraverso una nota a firma del presidente Fabio Pistoia.

“Tra l’azzurro mare e il celeste cielo, immerso nella bellezza del verde che domina il nostro territorio, sorge la statua, in bronzo e alta 17 metri, dedicata all’amato San Francesco di Paola, Santo Patrono di Corigliano nonché della Gente di Mare d’Italia. Realizzata dal talentuoso artista coriglianese Carmine Cianci e raffigurante il Santo che benedice le imbarcazioni che entrano ed escono dal porto, l’opera è stata fortemente voluta dalla Comunità dei Minimi e resa possibile grazie alla straordinaria generosità di un gruppo di imprenditori e cittadini, ai quali ancora oggi rivolgiamo la più sincera gratitudine. Così facendo, abbiamo voluto dare un segno concreto della politica di cittadinanza attiva che intendiamo perseguire con determinazione”.