“Picchiato perché omosessuale. L’episodio denunciato da Arci Cosenza relativo all’aggressione di un giovane di soli 16 anni merita ferma condanna con la certezza che la Giustizia farà il suo corso. Al ragazzo vittima di questo orribile gesto va la nostra vicinanza. Italia Viva sarà sempre in prima linea per l’affermazione del rispetto e della tolleranza, per una società più inclusiva e quindi più giusta”.

Così in una nota IV Calabria.