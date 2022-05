Unical: nasce la Piattaforma Economica, Giuridica e Sociale a Supporto della creazione di Comunità di Energia Rinnovabile

Presso l’università della Calabria grazie ad un ACCORDO DI COLLABORAZIONE NELL’AMBITO DELLA TERZA MISSIONE PER ATTIVITA’ DI SUPPORTO AL TERRITORIO PER LA CREAZIONE DI COMUNITÀ DI ENERGIA RINNOVABILE (CER) E DEI CITTADINI (CEC)”, tra il Dipartimento di Ingegneria Meccanica, Energetica e Gestionale (DIMEG) e il Consorzio Regionale per l’Energia e la Tutela Ambientale (CRETA è fini di lucro e partecipato solo da enti pubblici), sta per prendere il via la Piattaforma Economica, Giuridica e Sociale a Supporto della creazione di Comunità di Energia Rinnovabile (PEGaSo CER) per i Comuni e i cittadini.

L’iniziativa, finanziata dal CRETA, consiste nella proposta di istituzione di una prima borsa di ricerca la cui gestione finanziaria si prevede venga affidata al DIMEG e scientificamente affidata alla responsabilità del Prof. Walter Nocito del Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali dell’Università della Calabria. La prima fase consisterà nella definizione dei requisiti che dovrà soddisfare la “PEGaSo CER” e l’implementazione del relativo prototipo.

Nelle fasi successive il CRETA, partendo dai risultati ottenuti dalla ricerca e dalla iniziale sperimentazione della versione prototipale della piattaforma, renderà fruibile il servizio di supporto alla creazione delle Comunità di Energia Rinnovabile, per come previsto dall’Art. 31, comma 1 lett. b) D. Lgs 199/2021, a tutte le persone fisiche, PMI, enti territoriali e autorità locali, ivi incluse le amministrazioni comunali, gli enti di ricerca e formazione, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale nonché le amministrazioni locali attraverso la piattaforma per favorire il processo di transizione energetica.

In questo modo si renderà più veloce l’interazione con i quasi cento comuni che hanno chiesto al DIMEG, che si avvale del contributo operativo del CRETA, di poter essere supportati sia nel processo di costituzione delle CER che, poi, nella eventuale successiva fase della relativa gestione.

Il Presidente del Comitato Tecnico Scientifico del CRETA – Ing. Giovanni Brusco- a nome di tutto il Comitato, esprime la sua piena soddisfazione rientrando tale iniziativa pienamente nello spirito del Consorzio.

Il Prof. Daniele Menniti, Ordinario di Sistemi Elettrici per l’Energia e responsabile scientifico per conto del DIMEG dell’accordo di Collaborazione con il CRETA, dal canto suo dichiara che “questa è solo una conferma dei tanti tangibili risultati dell’impegno profuso dall’Università della Calabria nell’ambito della terza Missione sul territorio regionale e, in particolare, nell’ambito della Transizione Ecologica”. Del CTS del CRETA fanno parte la Prof.ssa Anna Pinnarelli e Nicola Sorrentino che, insieme a Daniele Menniti sono i rappresentanti del Gruppo Universitario nazionale di Sistemi Elettrici per l’Energia presso l’Unical e il Dott. Michele Mercuri quale Direttore del CRETA.