Morte David Rossi, la commissione d’inchiesta parlamentare sentirà il procuratore Gratteri

L’ufficio di presidenza della commissione d’inchiesta parlamentare sulla morte di David Rossi, il capo comunicazione Mps morto il 6 marzo 2013 dopo essere precipitato dalla finestra del suo ufficio a Siena, ha stabilito l’ordine del giorno delle prossime audizioni: saranno giovedì 26 maggio con Nicola Gratteri, procuratore della Repubblica presso il tribunale di Catanzaro, e martedì 31 maggio con Sabato Fortunato, vicequestore aggiunto della polizia di Stato e dirigente pro tempore della squadra mobile di Siena.

Nell’ambito di una inchiesta della Procura di Catanzaro, l’avvocato Giancarlo Pittelli, coinvolto in tutt’altro processo (Rinascita-Scott, ndr), era stata registrata una intercettazione in cui lo stesso avvocato parla della morte dell’ex manager di Mps.

La Commissione parlamentare di inchiesta ha deliberato inoltre di acquisire agli atti le due perizie di cui ha trattato ieri la trasmissione Le Iene. Sono perizie medico legali che secondo i familiari di Rossi potrebbero far riaprire il caso prendendo in esame l’ipotesi di omicidio e non di suicidio.