Puntoeacapo incontra Italia Nostra: “A noi l’ambiente sta a cuore”

Risanamento della Fiumarella, impianto di depurazione di rifiuti liquidi speciali e non di San Sago, Santuario della Madonna della Grotta tra problemi e possibili soluzioni, cura del verde pubblico, Isola Dino, Aree Sic e fondali marini.

Sono questi i temi di natura e ambiente che sono stati affrontati dai componenti di #Puntoeacapo in un recente incontro presso la propria sede di via Turati a Praia a Mare, con i rappresentanti di Italia Nostra, sezione dell’Alto Tirreno cosentino.

Si tratta dell’ennesimo evento di ascolto con la società civile, il mondo dell’associazionismo, quello produttivo e imprenditoriale praiese messo in campo dalla compagine impegnata nelle elezioni comunali della Città dell’Isola in programma il prossimo 12 giugno 2022.

“È stata indubbiamente una proficua occasione di confronto” – fanno sapere i componenti della lista. “Abbiamo apprezzato il clima disteso e propositivo che ha caratterizzato il confronto ma, soprattutto, i contenuti dello stesso. #Puntoeacapo ha a cuore il tema ‘ambiente pulito’, tanto da riservargli un posto importante nelle linee programmatiche. Non riusciamo a scindere la protezione ambientale da settori strategici come il turismo, per mettere tutti gli addetti in condizione di operare nel miglior contesto possibile.

Utilissimo, dunque, ogni input arrivatoci dai rappresentanti locali di una delle associazioni di salvaguardia dei beni culturali, artistici e naturali più importanti nel panorama nazionale. Tra questi feedback, sono state avanzate perplessità, ma anche suggerimenti da parte loro per implementare il nostro programma, che ormai è arrivato alla fase finale di stesura definitiva.

Per quanto riguarda la nostra visione sul mondo associazionistico ambientale, consideriamo i componenti delle varie sigle seriamente interessate a Praia a Mare come consulenti preziosissimi, che vogliamo valorizzare attraverso un continuo interscambio”.