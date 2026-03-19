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Gratta e Vinci: a Catanzaro colpo da 20mila euro con “Miliardario New”

Calabria vincente con il Gratta e Vinci “Miliardario New”. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Catanzaro è stato centrato un colpo da 20mila euro presso il punto vendita in via Cassidoro, 106.

I giochi sono in crescita in Calabria: i dati elaborati da Agipronews riportano una spesa (ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori) di circa 459 milioni di euro nei punti vendita, rispetto ai 454 milioni dell’anno precedente (+1,1%).

I numeri del gioco retail sono, invece, pressoché stabili nella provincia di Catanzaro: la spesa si è fermata a 81,6 milioni di euro, contro gli 82 milioni dei dodici mesi precedenti.

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