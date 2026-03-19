Delmastro a Catanzaro per il Referendum: “Tutta la mia vita politica è contro la mafia”

“La mafia per me e’ una montagna di merda, lo testimonia tutta la mia vita politica, lo testimonia il livello di scorta che ho, lo testimoniano le tante, tantissime indicazioni di attentati, di tentativi di aggredire il sottoscritto da parte dei tanti mafiosi che stanno negli istituti penitenziari e che in passato non avevano il presidio di legalita’ che oggi c’e'”. Lo ha detto il sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, a Catanzaro per un incontro sul referendum, rispondendo alle domande dei giornalisti sulle polemiche che lo vedono coinvolto.