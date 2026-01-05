Scomparsa Rotiroti e Leo, il cordoglio dell’amministrazione comunale di Catanzaro

“L’Amministrazione Comunale esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno ai familiari di Domenicantonio Rotiroti, già preside della facoltà di Farmacia dell’UMG di Catanzaro, nonché titolare di altre cariche accademiche e di Antonio Leo, storico imprenditore e presidente della “Vivere e Natura”, azienda produttrice della omonima acqua minerale. Due personalità scomparse a distanza di poche ore una dall’altra e che hanno dato senza alcun dubbio, ciascuna nel proprio campo di attività, lustro alla città Capoluogo di Regione.

Del professor Rotiroti ricorderemo sempre l’impegno instancabile per la crescita del nostro Ateneo, di cui egli ha costantemente sottolineato il ruolo complessivo all’interno del sistema città, anche al di là degli aspetti strettamente legati all’alta formazione nella quale ha lasciato tracce indelebili.

Allo stesso modo, di Antonio Leo non potremo dimenticare il talento imprenditoriale, speso sul territorio e per il territorio, attraverso la valorizzazione e la cura delle sue risorse naturali e a beneficio delle sue comunità. Un segno forte, al punto da varcare meritoriamente i confini della nostra regione”.

Così Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro.