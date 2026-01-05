Cardinale piange il prof. Rotiroti, il sindaco Staglianò: “Perdiamo figlio illustre ed esempio di umanità”

“La scomparsa del Prof. Domenicantonio Rotiroti tocca in modo particolare l’intera comunità di Cardinale (CZ), che oggi perde uno dei suoi figli più autorevoli.

Chi nasce in un piccolo paese e percorre strade lunghe e impegnative non smette mai di portare con sé le proprie origini. Il Prof. Rotiroti lo ha fatto con discrezione, rigore e coerenza, costruendo il suo cammino con serietà, studio e responsabilità. Le sue radici non sono mai state un semplice ricordo, ma una presenza silenziosa e costante, custodita nel modo di essere, nel rispetto profondo per le persone e nel valore attribuito alla formazione.

Cardinale oggi perde non solo un figlio illustre, ma un esempio alto di umanità e responsabilità. Un uomo che ha fatto del sapere un gesto concreto e dell’ascolto una forma autentica di attenzione verso gli altri.

Il segno che lascia non è fatto solo di parole, ma di coscienze formate e responsabilità trasmesse.

Alla famiglia e a quanti ne conservano il ricordo più caro va l’abbraccio sincero dell’intera comunità di Cardinale”.

Così Danilo Staglianò, sindaco di Cardinale.