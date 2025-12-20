Squillace: “Il Viadotto Bisantis illuminato é un simbolo della città che riscopre il proprio orgoglio”

“Un’emozione e un motivo di profondo orgoglio per tutta la comunità catanzarese. Da cittadino, prima ancora che da amministratore, credo che non ci sia nulla di più bello che vedere illuminato uno dei simboli più rappresentativi di Catanzaro”.

Così l’assessore ai Lavori pubblici Pasquale Squillace, commenta l’attivazione del nuovo sistema di illuminazione del Viadotto Bisantis, un intervento di grande valore simbolico, urbano e tecnologico.

“Il risultato raggiunto – sottolinea Squillace – è stato possibile grazie alla determinazione dell’amministrazione, guidata dal nostro Sindaco, e grazie alla caparbia competenza del Dirigente Giovanni Laganà.

Infatti il progetto di efficientamento dell’illuminazione del Ponte, finanziato dalla Regione Calabria con il precedente programma Agenda Urbana, si era scontrato con i tempi di realizzazione del cantiere ANAS di messa in sicurezza del viadotto Morandi.

Ed è qui che interviene il grande impegno sinergico e concreto dell’attuale dirigenza ANAS, che ringrazio di vero cuore per aver portato avanti negli ultimi tre mesi un vero tour de force, per dare alla città il suo simbolo illuminato al passaggio della Fiamma Olimpica che si svolgerà proprio oggi.

Il nuovo sistema di pubblica illuminazione si distingue per l’utilizzo di tecnologie moderne e sostenibili, capaci di coniugare efficienza energetica e forte impatto estetico. Parliamo – spiega l’assessore – di un impianto che garantisce un suggestivo effetto ottico e visivo, permettendo di regolare tonalità e colori della luce e di adattarli a eventi e ricorrenze di particolare significato.

Proprio in questa direzione, oggi, in occasione del passaggio della fiaccola olimpica, il Viadotto Bisantis renderà omaggio a uno degli eventi sportivi più importanti a livello mondiale, illuminandosi con il tricolore nazionale.

È un segnale forte – conclude Squillace – di una città che valorizza i propri simboli, investe sulla qualità urbana e vuole riscoprire l’orgoglio dell’appartenenza”.