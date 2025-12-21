Squillace, dedicata la nuova chiesa di San Nicola Vescovo. Il consigliere regionale Enzo Bruno: “Un momento di grande valore comunitario”

Un momento di profonda spiritualità e di grande valore comunitario ha segnato la serata di sabato 20 dicembre, in occasione della dedicazione della nuova chiesa parrocchiale di San Nicola Vescovo, in piazza San Nicola, a Squillace Lido. La solenne celebrazione, coincidente con la IV Domenica di Avvento, è stata presieduta dall’arcivescovo mons. Claudio Maniago e ha rappresentato un passaggio storico per la comunità parrocchiale e per l’intero territorio.

Al termine della liturgia, vissuta in un clima di intensa partecipazione e raccoglimento, la comunità si è ritrovata per un momento di fraternità, suggellando il senso profondo di una giornata che ha segnato non solo l’apertura di un nuovo luogo di culto, ma anche l’inizio di una nuova fase della vita comunitaria.

A sottolineare il valore dell’evento è intervenuto anche il consigliere regionale Enzo Bruno, che ha evidenziato il forte legame con la comunità locale e il significato del percorso intrapreso: «È una comunità alla quale sono profondamente legato. Questo territorio bellissimo, legato alla chiesa da una storia millenaria, merita le attenzioni che mons. Maniago ha riservato a questa città».

Bruno ha quindi voluto richiamare il ruolo svolto da padre Piero Puglisi, guida pastorale della parrocchia: «Con il suo sacerdozio ha dato e dà grande attenzione al sociale, segno di una vita spesa al servizio degli altri, in particolare dei poveri, degli emarginati, dei meno abbienti, degli immigrati. Il suo sacerdozio è un punto di riferimento per tutti noi e lo è anche per chi fa politica nel vero senso della parola, perché indica una direzione fatta di responsabilità e attenzione verso le persone».

Un ringraziamento è stato rivolto anche al clero presente e all’arcivescovo Maniago: «Rivolgo un saluto a tutti i sacerdoti qui presenti e a lei, Monsignore, che questa sera ci ha indicato un percorso chiaro, attraverso la consacrazione di questa chiesa, su come si può e si deve essere comunità».

La dedicazione della chiesa è stata il cuore di un più ampio programma di iniziative che ha accompagnato la comunità in un percorso di fede, cultura e condivisione. «Questo momento, di un’intensità non comune – ha concluso Bruno – restituisce il senso pieno di una chiesa intesa non solo come edificio, ma come luogo vivo di incontro, accoglienza e condivisione, capace di parlare a tutte le generazioni. La nuova chiesa di San Nicola Vescovo si propone così come punto di riferimento spirituale e sociale per Squillace Lido».