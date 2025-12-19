Catanzaro, Capellupo: “Deliberato intervento di messa in sicurezza da 300mila euro per contrada Cuturella nel quartiere Gagliano”

Un importante intervento di messa in sicurezza interesserà contrada Cuturella, nel quartiere Gagliano, grazie all’attenzione della giunta Fiorita che ha deliberato lo stanziamento di 300mila euro per i lavori. Lo rende noto il consigliere comunale Vincenzo Capellupo nell’evidenziare l’impegno dell’amministrazione comunale sul fronte della salvaguardia del territorio. “Parliamo di un ulteriore tassello della più ampia programmazione di opere di mitigazione del rischio idrogeologico messe in campo dal Comune con i fondi della Protezione civile”, sottolinea il consigliere. “In questo caso, si tratta di un’area rurale che ha una particolare valenza perché non solo è prossima ad una serie di abitazioni, ma anche perché rappresenta una zona di accesso ad un’importante comunità di riabilitazione sociale. L’esecutivo ha approvato, dunque, la progettazione degli interventi che potranno essere realizzati grazie alla disponibilità finanziaria già acquisita, in modo da far partire i lavori in breve tempo. E’ il segnale di un impegno e di un’attenzione costanti nei confronti dei quartieri e dei bisogni reali della comunità, che in questa amministrazione hanno trovato finalmente ascolto e seguito. Un ringraziamento, dunque, agli uffici tecnici – conclude Capellupo – che hanno portato avanti le procedure, con il personale del settore gestione del territorio, in particolare il dirigente Francesco Fusto ed il funzionario Francesco Grandinetti, e l’assessore al ramo, Pasquale Squillace, che hanno dato corpo e visione politica e amministrativa agli interventi per la tutela delle aree più fragili”.