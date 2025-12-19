Il rettore Giovanni Cuda eletto nella Giunta della CRUI

“L'accondiscendenza partorisce amici, la verità odio” - Marco Tullio Cicerone
L’assemblea della Crui ha eletto il rettore dell’Università Magna Graecia di Catanzaro, prof. Giovanni Cuda, nella Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università italiane.

“È per me un onore e una grande responsabilità – ha dichiarato il rettore Cuda – entrare a far parte della Giunta della Conferenza dei Rettori delle Università Italiane in un momento così importante per il futuro del nostro sistema accademico. Ringrazio la presidente della Crui, Laura Ramaciotti, e l’assemblea tutta per la fiducia e accolgo con grande entusiasmo questo incarico con l’obiettivo di lavorare in sinergia con i colleghi eletti e quelli già in carica per rafforzare il ruolo della CRUI come interlocutore propositivo per lo sviluppo del Paese. Metterò a disposizione la mia esperienza e le specificità dell’Ateneo Magna Graecia di Catanzaro, sottolineando il ruolo decisivo dell’università che rappresenta il principale motore di innovazione e crescita.”

Oltre al rettore dell’Università di Catanzaro, in Giunta, sono stati eletti: Sergio Cavalieri (Università di Bergamo), Stefano Corgnati (Politecnico di Torino), Liborio Stuppia (Università di Chieti-Pescara), Giuseppe Peter Vanoli (Università del Molise).
Completano la giunta gli 8 membri ancora in carica: Francesco Bonini (Università LUMSA Roma), Giorgio Calcagnini (Università degli Studi di Urbino), Tiziana Lippiello (Università Ca’ Foscari Venezia), Giovanni Francesco Nicoletti (Università della Campania ), Alessandra Petrucci (Università di Firenze), Antonella Polimeni (Sapienza Università di Roma), Laura Ramaciotti (Università di Ferrara), Andrea Romanino (SISSA di Trieste).
