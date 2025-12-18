Belcaro: “Sul sostegno alle disabilità Comune sempre in prima linea e con diversi finanziamenti, ma occorre coordinamento e responsabilità di tutte le parti coinvolte”

Dichiarazione dell’assessore alle politiche sociali, Nunzio Belcaro.

“Il finanziamento degli interventi a sostegno delle persone con disabilità rappresenta una delle azioni più significative su cui il settore politiche sociali, nel corso degli anni, ha garantito il proprio impegno con tutti gli altri attori coinvolti, dalla presa in carico dei bisogni fino all’attivazione dei servizi per i beneficiari.

La restituzione di parte dei fondi ‘Dopo di Noi’, limitatamente a due vecchie annualità, mentre si attende ancora il riparto delle risorse della programmazione 2019-21, già deliberate dalla Regione nel 2023, non ha determinato alcuna forma di discriminazione nei confronti delle famiglie delle persone con disabilità, essendo stata in ogni caso garantita la continuità degli interventi e pari opportunità di accesso ai servizi, nel rispetto dei LEP e dei diritti soggettivi. Una responsabilità di cui si assicurano piena trasparenza ed informazione non solo nel dialogo periodico con il Terzo settore, quale braccio operativo dell’ente, ma anche con gli organi sanitari, previdenziali, della scuola, nella comune convinzione che un lavoro strutturato e circolare è necessario se si vogliono produrre benefici reali per gli utenti.

La volontà politica di questa amministrazione di mettere al centro i bisogni speciali sta proprio nella più ampia programmazione sociale che attinge ad ulteriori e diverse fonti di finanziamento, come quelle relative al Fondo di equità sociale, sul quale sono stati destinati circa 200mila euro al finanziamento del budget dei progetti di vita; a “Vita indipendente” su cui la giunta ha autorizzato la firma della convenzione con la Regione Calabria, per circa 100mila euro, destinati a soli sei ambiti territoriali tra cui Catanzaro; o ancora 60mila euro circa, di recente ripartiti dalla Regione Calabria, su fondi assegnati dal Ministero delle disabilità per i Comuni capofila di Ambiti sociali della provincia di Catanzaro individuata come sperimentatrice sui progetti di vita individuali; all’utilizzo del fondo non autosufficienza per l’attivazione di interventi di assistenza domiciliare per diverse centinaia di migliaia di euro.

Se le risorse sono fondamentali, dall’altra occorre ribadire che solo un sistema di coordinamento efficiente tra gli enti a tutti i livelli – Ministero, Regione, Comuni – e gli organi attuatori sui territori può far sì che si riesca a rispondere in modo appropriato e continuativo ai bisogni delle persone con disabilità e delle famiglie. Su questo tema l’amministrazione comunale ha fatto e continuerà a fare sempre la propria parte, senza mai tirarsi indietro rispetto alle responsabilità di questo complesso ambito”.