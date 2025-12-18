Cantiere Viale dei Normanni, strada aperta e spazi per parcheggi dal pomeriggio di domani venerdì 19 dicembre fino a domenica 28 dicembre

Il tratto di strada di viale dei Normanni interessato dai lavori di messa in sicurezza riaprirà al traffico dalle ore 16 di domani venerdì 19 dicembre e fino alla sera di domenica 28 dicembre. La circolazione sarà possibile solo a senso unico, a salire, verso via Milelli, favorendo così una viabilità più scorrevole in considerazione del periodo festivo e delle aree pedonali programmate nei prossimi giorni. Inoltre, compatibilmente con le esigenze di cantiere, sarà anche in via temporanea rimossa parte della recinzione, liberando spazi per i parcheggi lungo la strada.