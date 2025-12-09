Furgiuele (Lega): “Grave l’episodio dell’uomo che ha incendiato una casa a Lamezia”

“A Lamezia Terme un uomo di 48 anni, di origine marocchina, ha incendiato un’abitazione nel centro storico. Esprimo forte preoccupazione per questa vicenda, sconcertante, che richiede un immediato approfondimento da parte delle autorità competenti”.

Così, in una nota, il vicecapogruppo della Lega alla Camera Domenico Furgiuele. “Solleciterò un’interrogazione parlamentare al ministero dell’Interno – ha aggiunto Furgiuele – per verificare la veridicità delle notizie di stampa, in particolare per accertare se la persona fermata fosse già destinataria di un decreto di espulsione. In ogni caso mi adopererò affinché questo soggetto venga allontanato tempestivamente dalla nostra città. Rinnovo la solidarietà piena ai vigili del fuoco, alla polizia ed ai carabinieri, che si impegnano tutti i giorni per garantire la sicurezza mettendo a rischio la loro vita. Come Lega condanniamo con fermezza quanto accaduto e continueremo a batterci per una città sicura, rispettosa e all’altezza dei propri cittadini”.