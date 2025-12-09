“Non esistono i coraggiosi, solo persone che accettano di andare a braccetto con la loro paura” - Luis Sepúlveda
Sanità, Azienda Zero: “Avanti con implementazione telemedicina, domani presentazione IRT presso Asp Catanzaro”

“Nella giornata di domani, mercoledì 10 dicembre, alle ore 16, sarà presentata l’Infrastruttura regionale di telemedicina (IRT) presso l’Azienda sanitaria provinciale di Catanzaro, al fine di condividere il percorso regionale avviato e coinvolgere le rispettive strutture.
Con l’interessamento dell’Asp si implementa la rete in gran parte dell’area centrale della Regione, rafforzando anche con la telemedicina le sinergie già in atto.
Azienda Zero aveva avviato l’intervento previsto dal Pnrr già nel 2024, grazie ad un finanziamento europeo di 9 milioni di euro previsto proprio i ‘Servizi di telemedicina.
L’Infrastruttura regionale di telemedicina prevede la fornitura dei servizi di televisita, teleconsulto, teleassitenza, telemonitoraggio di livello 1 e 2 e i servizi a supporto.
Il collaudo dell’IRT è stato effettuato in data 30 giugno 2025 con esito positivo.
In data 19 novembre è stata presentata la piattaforma di telemedicina ai capi dipartimento dell’Asp di Vibo Valentia e il 2 dicembre a quelli dell’Aou Dulbecco di Catanzaro, illustrando i servizi di televisita e teleconsulto e avviando i percorsi di formazione dedicata.
Si è data rilevanza ai percorsi condivisi tra le Azienda sanitarie in ottica hub e spoke.
I Commissari delle Aziende individuate esprimono piena soddisfazione per l’avvio di questo progetto che consente ai professionisti sanitari di raggiungere in particolare gli assistiti più fragili e con patologie croniche anche nelle aree interne”.

È quanto si legge in una nota di Azienda Zero.

