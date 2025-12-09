Il 10 dicembre sciopero nazionale. Possibili disagi anche a Lamezia

Lamezia Multiservizi S.p.A. informa che le Organizzazioni Sindacali firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Servizi Ambientali hanno proclamato uno sciopero nazionale per l’intera giornata di mercoledì 10 dicembre 2025, nell’ambito delle trattative per il rinnovo del CCNL di categoria. Le stesse sigle sindacali hanno organizzato una assemblea nella giornata di oggi 09/12/2025.

A causa della elevata adesione da parte degli operatori all’assemblea di oggi e allo sciopero di domani, si sono verificati e potrebbero verificarsi, disagi nello svolgimento dei servizi di raccolta rifiuti, pulizia del territorio e servizi connessi.

Per quanto riguarda il servizio di raccolta porta a porta, si invita la cittadinanza a ritirare i contenitori esposti entro la giornata, anche qualora non risultino svuotati. Le eventuali raccolte non effettuate, comprese le eccedenze, saranno recuperate nei successivi turni di raccolta ordinari, come da calendario vigente.

Lamezia Multiservizi garantirà comunque lo svolgimento delle prestazioni minime indispensabili, così come previsto dalla normativa vigente in materia di servizi pubblici essenziali.

In particolare, sarà assicurata la raccolta dei rifiuti presso tutte le utenze sensibili tutelate per legge, quali:

• strutture sanitarie (ospedali, cliniche, case di riposo),

• istituti scolastici,

• caserme,

• stazioni ferroviarie e altri luoghi pubblici di rilevanza.

Al termine dello sciopero, tutti i servizi riprenderanno la loro regolare operatività.