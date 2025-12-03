Catanzaro, Belcaro: “Programma Metro Plus, dal Comune invito al Terzo Settore per osservazioni sui progetti dedicati all’inclusione sociale e lavorativa”

“Entrano nel vivo le attività di coprogettazione portate avanti dal Comune di Catanzaro quale ente beneficiario del Programma Nazionale Metro Plus e Città Medie Sud 2021/2027. A seguito del tavolo di lavoro tenutosi nei giorni scorsi per l’esame delle schede progetto, approvate dal Dipartimento per la Coesione Territoriale e per il Sud quale Autorità di Gestione, l’amministrazione comunale ha fissato i prossimi punti per le azioni finalizzate all’inclusione lavorativa dei soggetti svantaggiati e all’inclusione sociale ed alla prevenzione del disagio sociale”.

Lo rende noto l’assessore alle politiche sociali, Nunzio Belcaro.

“Con l’obiettivo di definire compiutamente i contenuti progettuali, il settore politiche sociali, guidato da Antonino Ferraiolo, ha invitato gli enti del Terzo settore – nonché i soggetti del partenariato istituzionale economico sociale, compresi gli Enti Pubblici e le Istituzioni Scolastiche – a formulare osservazioni e proposte su alcuni aspetti ritenuti fondamentali per l’elaborazione degli avvisi.