Parisi, Veraldi e Donato: “Riscaldamento scuole, serve piano manutenzione serio, non soluzioni-spot”

“Il malfunzionamento degli impianti di riscaldamento è ormai un leitmotiv della stagione autunno-inverno nel calendario scolastico di questa amministrazione”.

A dirlo sono i consiglieri comunali della città di Catanzaro Parisi, Veraldi e Donato.

“Da 10 giorni questi leimotiv è una costante nella scuola a sud della città, la Mattia Preti. Sistemazioni alla Carlona durate meno di 24 ore con gravi danni a studenti e docenti. Non è accettabile che studenti e personale siano costretti a lavorare in condizioni inadeguate e in alcuni casi pericolose. Non si può intervenire solo quando scoppiano le emergenze: ciò che conta è garantire condizioni sicure ogni giorno.

È necessario quindi un piano di manutenzione organico e strutturato, con interventi di medio e lungo periodo, che vada oltre le soluzioni temporanee e occasionali o delibere di giunta fuffa come i Cis Acqua bene comune”.