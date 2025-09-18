AMC entra nell’ecosistema Google: ora i mezzi pubblici sono su Maps

AMC S.p.A. compie un nuovo passo verso una mobilità urbana più digitale, accessibile e sostenibile. Dopo il successo della nuova app MOGO, progettata per semplificare l’esperienza di viaggio, arriva una novità di rilievo: l’integrazione ufficiale con Google Maps, il servizio di navigazione più utilizzato al mondo.

Da oggi, cittadini e visitatori di Catanzaro potranno consultare in tempo reale percorsi, fermate e orari dei mezzi pubblici direttamente su Google Maps, ottenendo indicazioni rapide e affidabili per i propri spostamenti.

L’integrazione con Google Maps rappresenta un ulteriore tassello nell’azione di innovazione promossa dal nuovo management di AMC, che ha puntato sull’implementazione di sistemi digitali avanzati e sulla semplificazione dell’esperienza quotidiana dell’utenza. L’obiettivo è rendere il trasporto pubblico una scelta naturale, conveniente e sostenibile, migliorando la qualità della vita urbana e incentivando comportamenti più attenti all’ambiente.

L’inclusione nell’ecosistema Google potenzia la visibilità del servizio e facilita l’orientamento di cittadini e turisti, anche senza familiarità con la rete locale, consolidando AMC come punto di riferimento per una mobilità urbana moderna e innovativa.