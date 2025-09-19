Cardinale per Gaza: un’installazione permanente per la pace e la memoria

L’amministrazione comunale di Cardinale (CZ) ha aderito al Weekend di azione globale per Gaza (18–21 settembre 2025), accogliendo l’appello internazionale a fermare la guerra e a dare voce al dolore delle vittime innocenti.

Sul ponte vecchio del comune è stata allestita un’installazione simbolica che resterà visibile per un’intera settimana: lenzuola stese a terra, riempite per simulare corpi senza vita, in memoria delle migliaia di civili uccisi. Su ciascuna di esse sono stati scritti nomi italiani, al posto di quelli palestinesi: un gesto volutamente provocatorio per aiutare ciascuno a immedesimarsi e comprendere che le vittime avrebbero potuto essere i nostri figli, i nostri fratelli, le nostre madri.

Accanto alle lenzuola, sul ponte sono state incollate fotografie della tragedia di Gaza, che ritraggono bambini, donne e uomini travolti dalla violenza, affinché nessuno possa distogliere lo sguardo dalla realtà.

Dal 18 al 21 settembre, ogni mattina alle ore 10, le campane del paese suoneranno a lutto, richiamando l’intera comunità a un minuto di silenzio collettivo per ricordare le vittime e ribadire un messaggio universale di pace.

«Con questa iniziativa – dichiara il Sindaco Danilo Staglianò – Cardinale vuole unirsi al grido di umanità che da più parti del mondo si leva in questi giorni. Le immagini, i simboli e il silenzio che abbiamo scelto parlano più di tante parole: non servono bandiere, serve ricordare che ogni vita spezzata è una ferita per l’intera umanità. Cardinale è e sarà sempre un paese che educa alla pace e alla memoria».

Il Comune invita la cittadinanza e i visitatori a partecipare con piccoli gesti simbolici – deporre un fiore, una pietra o accendere un lumino – per rendere ancora più viva questa testimonianza.