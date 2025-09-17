“L’indifferenza è il peso morto della storia” - Antonio Gramsci
HomeCalabriaCatanzaroArmonie d'Arte a Soverato per 6 appuntamenti "immersivi" nel teatro contemporaneo
CalabriaCatanzaro

Armonie d’Arte a Soverato per 6 appuntamenti “immersivi” nel teatro contemporaneo

Non smette di stupire e catturare la programmazione di Armonie d’Arte Festival e il suo collaudato Network che a settembre porta in scena a Soverato, sul palco del Teatro Comunale, un nuovo progetto speciale che si preannuncia già nella sua intenzione di diventare un’offerta stabile: “CAOS, COSMOS, LOGOS. La rotta che ci appartiene“. 

Questo il titolo, con ben 6 appuntamenti dedicati alla drammaturgia contemporanea, ed un programma specificatamente spettacolistico, per un target di pubblico trasversale, con prime nazionali e il meglio della scena regionale e nazionale.
“Un’idea – spiega il direttore artistico Chiara Giordanogerminata dalla semina feconda di 25 anni di Armonie d’Arte Festival, dapprima prevista al Palazzo Mazza del Centro storico di Borgia e poi impossibile per impedimenti tecnico logistici, e ora strutturata a Soverato anche in ragione di una relazione di straordinaria intesa con l’Amministrazione comunale che ringrazio, dopo un’estate di grande successo in quel luogo fantastico che è l’Orto botanico. Proprio lì abbiamo in animo di proporre, a partire già dal 2026, una corposa offerta dedicata alla tragedia greca dopo il successo di Oreste di Euripide della scorsa estate, peraltro nella suggestione di essere in una terrazza su quel Mediterraneo certamente rotta achea e poi costa magnogreca”. 
Si comincia questo weekend con tre nuove produzioni in prima nazionale, tre opere in cui il femminile, a vario titolo, è protagonista.
Venerdì 19 settembre, alle ore 18.30, il primo spettacolo è “Parole femmine”, di e con Annalisa Insardà, un reading teatrale che esplora con ironia e irriverenza l’evoluzione del linguaggio nell’epoca contemporanea, riflettendo sulle sue implicazioni culturali e sociali. Attraverso temi declinati rigorosamente al femminile, tra canzoni tematiche e narrazioni antropologiche, il lavoro alterna leggerezza e durezza, affrontando argomenti legati alla parità di genere, alle diversità tra femminile e maschile, e alle sfide per nuovi equilibri.
Sabato 20 alle 19.00 è la volta di “Quelli che si allontanano da Omelas (Premio Hugo) di Ursula K. Le Guin, una riflessione sui paradossi del mondo e sull’indifferenza umana. In una scena rarefatta e misteriosa, ideata da Davide Sacco, l’iconica Eva Robin’s racconta, in costante relazione con la musica darkwave de La Mano Sinistra e grazie alla forza del suo personale portato, mettendo così in gioco il proprio corpo politico, una storia che non può lasciare indifferenti, mentre crude immagini di realtà improvvisamente affiorano nell’aria, violente quanto eteree, per connettere le parole di questo potente racconto di Le Guin con il quotidiano dei nostri giorni e le sue macroscopiche ingiustizie planetarie oramai diventate abitudine. Lo spettacolo prevede la complice partecipazione di un gruppo di spettatori che riceveranno istruzioni per l’esecuzione di una semplice quanto drammaturgicamente pregna azione scenica.
Domenica 21 ore 19.30 grande attesa anche per il Collettivo Daphne e “HAPPY BIRTH + DAY”: qui le protagoniste sono tre donne cinquantenni apparentemente “normali”, immerse in una fase della vita in cui tutto sembra dover essere ridiscusso: il corpo, le relazioni, i desideri, il futuro. Attraverso un intreccio di voci e vissuti, le protagoniste si confrontano con le proprie esperienze e con quelle di tre grandi icone femminili del Novecento – Maria Callas, Marilyn Monroe e Jackie Kennedy – che

appaiono come specchi mitologici, riflessi amplificati delle stesse contraddizioni e fragilità. Come in un gioco di specchi infinito, lo spettacolo riflette le donne di oggi, sospese tra un’educazione che le ha cresciute nell’attesa dell’uomo salvatore e un presente che le chiama all’autonomia e alla forza individuale. È in questo equilibrio instabile che le protagoniste oscillano, cercando di capire chi sono davvero, oltre i ruoli e le maschere.
Il racconto si intreccia con il mito greco, da cui tutto sembra avere origine: dalla mela d’oro lanciata per innescare la competizione tra dee ad Arianna abbandonata sulla spiaggia, simbolo eterno di un amore che promette salvezza e invece lascia sole. Così, le donne vengono da sempre educate a competere tra loro, a cercare la luce riflessa delle stelle altrui, mai quella propria. Crescono nel mito della conquista amorosa, nel bisogno di brillare attraverso lo sguardo dell’altro. Happy Birth+Day diventa allora un compleanno simbolico: non una festa, ma un rito di passaggio, un’occasione per guardarsi indietro e allo stesso tempo avanti. Un racconto teatrale che è insieme intimo e collettivo, ironico e struggente, capace di restituire la complessità e la bellezza delle donne che, anche a cinquant’anni, stanno ancora imparando a riconoscere il proprio
“CAOS, COSMOS, LOGOS, La rotta che ci appartiene” prosegue il weekend successivo con un’ulteriore tre giorni dedicata a grandi personaggi il cui transito nella scena dell’umanità ha lasciato un segno fecondo e indelebile sia nel passato che per la contemporaneità.
Si comincia mercoledì 24 settembre ore 21.00 con l’omaggio a Erik Satie nei 100 anni dalla morte: “Modigliani, Satie e la bohème di Parigi”, produzione originale Armonie d’Arte Festival, prima nazionale.  Tratto da MODì di Maria Primerano (anche al pianoforte) e con la voce di Lorenzo Praticò, la piece mette assieme la musica raffinata di Satie, un testo lieve e al contempo espressivo e poetico, immagini intense ed iconiche, le gioie e i dolori della breve vita di un genio quale Amedeo Modigliani, e sullo sfondo la Parigi della Tour Eiffel, del Moulin Rouge, dello Chat Noir, in un turbinio di slanci e cadute, affascinanti amorose nuance e vertiginose solitudini.
Giovedì 25 ore 21.00 è dedicato a “La fuga di Pitagora – lungo il percorso del sole”, polilogo in 10 numeri di Marcello Walter Bruno, uno spettacolo di rara profondità e godibile fruizione. Pensiero e creatività antica, fondativa della cultura occidentale e che ora appare visione anticipatoria dei fondamentali temi contemporanei: pacifismo e questioni raziali, tutto è numero e mondo digitalizzato, specchio pitagorico e mondo digitalizzato, armonia dei mondi e teoria delle stringhe, e ancora rapporto tra intellighenzia e potere politico, tra elitismo della scienza e populismo della democrazia.
Chiude il trittico, venerdì 26 settembre ore 21.00, “NIKOLA TESLA genio compreso”, scritto, diretto e interpretato da Max Mazzotta;  uno spettacolo che, nel racconto di un uomo scienziato di straordinario ingegno e oltre che di personalità originale e controversa, vuole essere una riflessione sui danni irreparabili e le conseguenze etiche e morali che il progresso senza scrupoli ha avuto sul clima e sulla salute del nostro pianeta, nonché sull’uomo, divenuto sempre più arido e individualista.
Ancora spettacoli, ancora Armonie d’Arte a Soverato, città con cui persiste un eccezionale legame e comune percorso di sinergie, cultura, visibilità, di importante livello nazionale ed internazionale

Articolo PrecedenteSquilace (Cz), il Liceo d’Arte ‘Ettore Majorana’ apre in una nuova e moderna sede
Articoli Correlati

Redazionali

Flash News

Il sindaco Falcomatà alla processione di San Gaetano Catanoso: “Onoriamo il patrono della Città Metropolitana di Reggio Calabria”

Incendiata l’auto della presidente del centro antiviolenza di Crotone: indagano i carabinieri

Squilace (Cz), il Liceo d’Arte ‘Ettore Majorana’ apre in una nuova e moderna sede

Palestina, la FILT-CGIL Calabria aderisce alla giornata di protesta: “I portuali di Gioia Tauro si uniscono a quelli di Genova”

Falsetta (Templari) sul bullismo: “Uno dei frutti marci della nostra società prodotto dall’assenza di quel sistema valoriale nelle scuole e nelle famiglie. Servono misure...

Fisica e intelligenza artificiale: prestigiosi riconoscimenti per due giovani ricercatori Unical

Incendio distrugge nuovo polo per l’infanzia in costruzione a Isola Capo Rizzuto (KR): salvi gli operai

Corigliano-Rossano: fare con le mani per promuovere inclusione e autonomia, ora Figli della Luna sperimentano laboratorio di oreficeria

Terminate le riprese di “La nostra ultima estate”, short film diretto dai registi De Candia e Chieco

Domani punto stampa FI a Reggio Calabria

La denuncia sui social di una madre della Locride: “Da un anno mia figlia bullizzata all’istituto ‘Mario La Cava’ di Bovalino”

Ponte sullo Stretto, l’ad ‘Stretto di Messina’ Ciucci: “Percorso verso apertura dei cantieri procede spedito”

L’agroalimentare italiano unito per sostenere la popolazione palestinese, Fai Flai e Uila lanciano il progetto “Pane per Gaza”

“Ritmi del Sud”: Tropea accende il cuore del Mediterraneo tra suoni, radici e visioni future

Il duo violoncello e pianoforte Claude Hauri e Daniel Moos a La Città della Musica a Corigliano-Rossano

Nicoletti per Pasquale Tridico Presidente: “Il lavoro deve generare dignità, non togliere vite. Calabria fascia arancione”

Acqua, disagi a Catanzaro centro

Più sanità nei piccoli centri. Mazza: “Potenziare il centro prelievi di Caloveto per difendere le aree interne”

Confusione e ritardi nella disponibilità di farmaci in distribuzione per conto, Bruni (PD): “Sistema paralizzato, cittadini lasciati soli”

Reggio Calabria FilmFest, assegnati i primi premi

Regionali, Toscano (Dsp) attacca Giuseppe Conte: “Distrusse la sanità calabrese e ora viene a darci lezioni. Non insulti l’intelligenza di noi calabresi”

La Calabria del volley alza la rete: parte la stagione 2025-26

Nicotera (Base Popolare): “Le aree interne non sono serbatoi di voti, ma vite da difendere. La vera politica non promette, risponde e costruisce”

Intimidazione al sindaco Biasi, la solidarietà della Giunta e dei gruppi di maggioranza: “Ora serve risposta corale”

Crisi idrica a Cosenza, il sindaco Franz Caruso: “Pesante riduzione della portata da Sorical non più tollerabile”.

San Basile (Cs), inaugurata la “Panchina Gialla” contro bullismo e al cyberbullismo

Trona “Oltre il Ghetto”, il contest che racconta riscatto, diritti e lavoro etico nel Sud Italia

Reggio, Tango sotto le stelle: la magia della musica argentina sulla scalinata di via Giudecca

Gustavo Garrafa vince il Best Animation all’Apulia Web Fest con Gli Invisibili

PNRR e Intelligenza Artificiale: i timori del Prof. Rubino per il futuro dell’Università della Calabria

Nuovo anno scolastico, gli auguri della Cisl Reggio Calabria a tutta la comunità educativa: “Qui intrecciano sogni e sacrifici”

Tavernise (M5S): “Sul porto di Paola promesse da campagna elettorale, i calabresi non meritano prese in giro”

La Calabria si racconta al Reggio FilmFest tra vino, cinema e realtà virtuale

Domani il viceministro Cirielli a Catanzaro. Montuoro (FdI): “Forte legame tra Regione e Governo su innovazione e cooperazione”

Lucano a gruppo The Left: “Chiediamo al Papa di venire in Palestina”

Comitato Pescatori Calabria: “Sosteniamo il cambiamento per rilanciare anche il settore pesca”

Taurianova: il sindaco Biasi bersaglio di un’inquietante e articolata intimidazione

Inclusione: non una passerella, ma una promessa

Inaugurazione ufficiale del Centro Dialisi di Mesoraca: un presidio di prossimità per il territorio

Teatro Rossosimona, “Canzoniere minimo” nel programma del settembre rendese. Il 25 settembre a Soverato nuova replica per “La fuga di Pitagora”

Occhiuto: “Il 23 settembre sveleremo otto nuove rotte aeree”. L’annuncio sotto un post del ceo Ryanair “La Calabria è la nostra nuova frontiera”

Firma della convenzione relativa alle attività di tirocinio formativo e curriculare per gli studenti della Mediterranea

Coltivavano cannabis in terreno demaniale di Roccella Jonica: due arresti

“Ciak si beve!”, il 20 e il 21 settembre a Badolato ritorna la rassegna cinematografica del Club dei Vedovi Neri: in programma proiezioni, talk...

Il Comune di Castrolibero riconosce lo Stato di Palestina

Lamezia Terne: “Alvaro. Più di una vita” protagonista del secondo appuntamento del festival “Caudex – Visioni letterarie” con Giusy Staropoli Calafati

Fisco e Pmi, Galati (Nm): “Confronto per maggiore equilibrio tassazione a Reggio Calabria”

Calcio, a Locri si riparte con un nuovo progetto: l’Athena Nike raddoppia e sfodera il Locri Next Gen puntando sui giovani

Numeri preoccupanti sulla lettura in Calabria. Nuccio Iovene (Fondazione Trame): “La cultura è la chiave per cambiare i territori”

Reggio, Conte in visita nel quartiere Arghillà insieme a Tridico: “Sanità pubblica in Calabria assolutamente disastrata. Accesso a cure garantite, efficaci ed efficienti è...

Primo giorno di scuola, FGC: “Servono fondi per istruzione di qualità e accessibile a tutti”

Reggio Calabria, uomo arrestato per aver tentato di investire una vigilessa: la solidarietà dell’amministrazione comunale alla polizia locale

Elezioni regionali, Morabito (ex segretario PD Reggio Calabria): “Mio contributo perché Calabria possa diventare terra in cui restare”

Reggio Calabria, “English is Cool”: dal 29 settembre torna la formazione di Confcommercio per imprenditori e dipendenti

Sanità, Giuliano (UGL): “Governo intervenga rapidamente sull’abolizione del vincolo di esclusività. Migliaia di operatori attendono risposte concrete”

10eLotto: a Crotone e in provincia di Cosenza vinti 50mila euro

Ritrovati in Romania dalla nonna materna i due bimbi scomparsi a Castrovillari (CS)

Calabria 2030 per Tridico: “Occhiuto continua a perdere nei sondaggi”

Ad Oriolo l’appuntamento ‘A Carte scoperte’ con i Giovani Imprenditori. A seguire il Premio ‘Radici di eccellenza’

Rende aderisce a “Puliamo il mondo” di Legambiente

Bivongi: completati i lavori sulla SP95

Lo spettacolo dei fuochi d’artificio chiude le festività mariane a Reggio Calabria

Gal “Serre Calabresi”, la castagna fra tradizione, benessere ed enogastronomia. Tappa a Guardavalle

“Cambiamo la Calabria per davvero”: domani iniziativa a Cosenza a sostegno del candidato Mazzuca

Unire file PDF nel 2025: guida ai migliori strumenti online

Tarsia, il sindaco nelle scuole: “Continuare a costruire consapevolezza sul patrimonio culturale”

Aperto a Rende il primo Centro per famiglie, il sindaco: “Nessuno deve restare indietro”

Serena Brancale chiude il Reggio Live Fest 2025

Il candidato governatore Toscano: “Nel centrosinistra e nel centrodestra calabrese ci sono facce da muro che non provano alcuna vergogna per aver prodotto povertà,...

A Frascineto le celebrazioni in onore del protopapàs Antonio Bellusci

A Catanzaro è nato uno spazio sicuro per adolescenti e famiglie: avviati i laboratori gratuiti del progetto “A Beautiful Mind”

Reggio in Jazz omaggia John Coltrane

Due arresti nella Locride per coltivazione di canapa indiana

Anna D’Elia pubblica il vinile di “(re)born” in collaborazione con elasticStage

Lamezia Terme, il Concorso di Poesia dialettale e disegno “Salvatore Borelli”

La Sezione A.Gi.Mus. riporta la lirica a Vibo Valentia: in concerto Delia Mazzamati e Giuseppe Pugliese

A CHEESE 2025 la Calabria dei formaggi

“Evidenze archeologiche a Messina in Età Medievale”: il 18 settembre incontro a Reggio Calabria

Pietropaolo: “Con nuove linee guida Regione maggiore tutele contro il randagismo”

La consigliera regionale Amalia Bruni (Pd): “I precari della giustizia vanno valorizzati, non liquidati”

Oriolo celebra il talento del territorio con la I Edizione del premio “Radici di Eccellenza”

PNRR, Nesci (FdI): “Occupazione al Sud grazie al modello Meloni”

A Fuscaldo premiati i vincitori del Concorso Letterario Internazionale “Incontri… diVersi”

“Le buttane non esistono”: al festival Balenando in Burrasca a Pellaro si sorride tra falsi eroi e presunte “colpevoli”

Reggina: rateizzabile il debito per l’utilizzo dello stadio “Granillo”

Occhiuto apre la campagna elettorale di Antonio Russo a Mirto Crosia

Rende: la Giunta comunale avvia la stabilizzazione di venti TIS

Il primo giorno di scuola all’Istituto Comprensivo Perri-Pitagora-Don Milani di Lamezia Terme. La mano tesa degli alunni più grandi ai nuovi iscritti delle prime...

Scomparsi 2 bimbi nel Cosentino, madre non dice dove sono

Policlinico universitario. Franz Caruso ” Ritengo prioritario l’ospedale HUB, anche se, a Cosenza come a Catanzaro, le due strutture sanitarie dovrebbero coesistere”

C’è tensione in campagna elettorale tra Tridico e Succurro. Il pentastellato: “Proprio ora concorsi e assunzioni? È voto di scambio”. Risponde la candidata: “Metti...

Volley, Pippo Callipo: “Vogliamo raggiungere l’Olimpo ma serve l’aiuto degli enti”

Polizia locale: divieti sosta e transito per la Notte Piccante dal 18 al 21 settembre nel centro storico di Catanzaro

Catanzaro, Capellupo: “Anche Forza Italia ha capito che bisogna fermare ‘Attila/Occhiuto’ che vuole ad ogni costo il policlinico universitario a Cosenza. E si appella...

Anche il GOM di Reggio Calabria aderisce alla settimana di sensibilizzazione per la donazione del midollo osseo

“Mani creative”, l’arte come cura e rinascita: un progetto di welfare di prossimità che restituisce dignità e bellezza alle fragilità sociali della provincia di...

Scalese (Cgil Area Vasta Catanzaro-Crotone-Vibo): “Stabilizzare subito i precari della giustizia. Senza di loro a rischio l’efficienza degli uffici”

Succurro risponde a Tridico: “Accusa voto di scambio ridicola e insultante”

Lisistrata e le altre: a Borgo Nocille poesia e musica contro la violenza

Apertura tra storia e bellezza per il Reggio Calabria FilmFest: oggi le prime proiezioni in concorso

© 2012-2022 Associazione Culturale "Quadrante Sud" Via Sant'Anna II Tronco 28, 89128 Reggio Calabria
C.F. 92078700801 – Il Dispaccio - Reg. Trib. RC n° 02/2012

Contatti - Note Legali - Seguici su Facebook