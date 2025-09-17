Squilace (Cz), il Liceo d’Arte ‘Ettore Majorana’ apre in una nuova e moderna sede

Nuova sede per il Liceo d’Arte ISS ‘Ettore Majorana’. Sarà un struttura scolastica all’avanguardia per oltre 3.300 mq di superficie che, come altre in prossimità di completamento ed altre ancora in fase di avanzata programmazione e realizzazione, cambierà in meglio il panorama scolastico e la qualità dell’offerta formativa nella Provincia di Catanzaro.

Il nostro futuro è legato alle nuove generazioni e dipenderà dalle nostre forze e dagli investimenti che saremo in grado di immaginare, programmare e soprattutto realizzare nei tempi più brevi.

L’appuntamento è stabilito per il prossimo venerdì 19 settembre alle ore 11:00 presso la nuova sede a Squillace Lido in Via dei Fenici 66 quando per il taglio del nastro, assieme ai tanti Sindaci, ad accogliere le Autorità Religiose Civili e Militari ci saranno il Presidente della Provincia Mario Amedeo Mormile, il Dirigente dell’Istituto Superiore Maiorana Tommaso Cristoforo, il Sindaco di Squillace Vincenzo Zofrea ed il Sindaco di Girifalco Pietrantonio Cristofaro.