Rotary Club Catanzaro: una cerimonia di passaggio nel segno della continuità e dell’impegno tra la presidente uscente, Elena Grimaldi, e il nuovo presidente Ferdinando Saracco

Nel suggestivo contesto di Villa Chorisia, il Rotary Club di Catanzaro ha celebrato uno degli appuntamenti più emblematici del calendario rotariano: il Passaggio delle Consegne tra la presidente uscente, Elena Grimaldi, e il nuovo presidente Ferdinando Saracco, designato a guidare il sodalizio per l’anno sociale 2025/2026.

La serata, carica di emozione e partecipazione, ha ribadito l’importanza dei valori fondanti del Rotary — amicizia, servizio e sostegno reciproco — sottolineati da entrambi i presidenti nel corso dei loro interventi. Saracco ha dichiarato la volontà di proseguire il percorso avviato da Grimaldi, con attenzione alle esigenze del territorio e un’apertura verso iniziative innovative e solidali.

Il saluto di Elena Grimaldi è stato introdotto da un video emozionale che ha ripercorso i dodici mesi di attività del Club, segnati da impegno, passione e partecipazione. Un ringraziamento sentito è stato rivolto a tutti i soci che, con dedizione e spirito di servizio, hanno contribuito al successo dei progetti avviati, anche in ambito distrettuale. Grimaldi, che ha affrontato oggettive difficoltà logistiche nei primi mesi del suo mandato, ha concluso ricordando le parole del decano del Rotary calabrese, Vito Rosano: “Il Rotary è fuori”, aperto al dialogo e alla comunità, lontano da qualsiasi chiusura associativa.

Nel suo discorso inaugurale, il neo presidente Saracco ha delineato gli obiettivi del nuovo anno sociale, coinvolgendo attivamente tutti i soci nelle attività tematiche del Club. Un momento toccante è stato dedicato al ricordo del professor Umberto Platì, figura carismatica e già presidente del Rotary Club Catanzaro, recentemente scomparso, la cui memoria è fortemente viva nel cuore dei rotariani.

Durante la cerimonia sono stati assegnati riconoscimenti ad alcuni dirigenti per meriti associativi. In particolare, due soci — Francesca Ferraro e Vito Verrastro — sono stati insigniti del prestigioso titolo di Paul Harris Fellow, in riconoscimento del loro contributo significativo all’interno del Club.

Il Governatore distrettuale Dino De Marco – concludendo la cerimonia – ha espresso apprezzamento per il dinamismo del Club di Catanzaro, sottolineando la presentazione del piano strategico per il prossimo triennio, in linea con le direttive del Rotary International. Un segnale concreto di efficienza, lungimiranza e spirito rotariano che caratterizza l’operato dei soci catanzarese.