Vandalizzata la fontana di Piterà. Squillace: “Un gesto che ci indigna, al pari dei rifiuti gettati nella fontana del Cavatore”

La fontana di Piterà è stata vandalizzata. I responsabili del gesto sono stati in grado addirittura di danneggiare irrimediabilmente la filettatura del gomito, cementato all’interno della fontana stessa. Questo ha reso impossibile la riparazione immediata del danno, anche se i tecnici comunali, lavorando sulla pressione dell’acqua, sono riusciti a ridurre al minimo la perdita garantendo al contempo ai cittadini la possibilità di approvvigionarsi. Proprio per via della gravità del danno provocato, la riparazione avverrà al più presto, nella prossima settimana e compatibilmente con eventuali altre emergenze idriche che dovessero presentarsi.

“Un gesto che ci indigna profondamente – ha commentato l’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace – opera di qualche irresponsabile privo di senso civico e incapace di comprendere il valori dei beni comuni, come invece sa fare la maggioranza dei catanzaresi. L’indignazione sarà certamente anche la loro, perché i danni, poi, si ripercuotono sulle casse comunali, che sono di tutti i cittadini e non certo di chi amministra la città. Noi – ha aggiunto l’assessore – non possiamo che riparare i danni e intervenire tempestivamente. Proprio come abbiamo fatto su un’altra fontana simbolo, quella del Cavatore, invasa dai rifiuti che qualche manina si diverte a gettare dentro. E non ci si venga a dire che è colpa del vento, perché due interventi a distanza di tre giorni l’uno dall’altro per liberare i filtri non possono essere figli del caso. Il Cavatore, dunque, come Piterà – ha concluso Squillace – bersaglio di pochi che danneggiano tutti con l’inciviltà di gesti che meritano la condanna più ferma da parte di chi, alla nostra Catanzaro, vuol bene davvero”.