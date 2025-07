Catanzaro, il futuro dell’ex scuola Carbone: la rigenerazione urbana del centro storico al servizio del “sociale”

C’è un futuro per l’ex scuola “Carbone”, chiusa ormai da molto tempo ma c’è anche una nuova prospettiva per un’ulteriore porzione di centro storico, destinata a riqualificarsi svolgendo un funzione socialmente rilevante. Prende infatti concretamente corpo il progetto “DesTEENazione –Desideri in azione”, finalizzato alla realizzazione di spazi multifunzionali per adolescenti cui destinare servizi integrati volti a promuovere, nelle ragazze e nei ragazzi, autonomia, capacità di agire nei propri contesti di vita, partecipazione e inclusione.

Per questa sua iniziativa, Catanzaro, Comune capofila dell’Ambito Territoriale Sociale, è destinatario di un finanziamento statale di oltre 3milioni di euro, avendo partecipato con successo all’avviso pubblicato nel marzo dello scorso anno dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Nell’ambito di tale finanziamento, 270mila euro sono finalizzati ai lavori di manutenzione straordinaria dell’ex scuola “Carbone”, che diverrà spazio multifunzionale per accogliere le attività dei ragazzi. Lavori per i quali la giunta comunale, presieduta dal sindaco Nicola Fiorita e su proposta dell’assessore ai Lavori pubblici, Pasquale Squillace, ha approvato il relativo progetto esecutivo.

“Lo stato attuale dell’edificio – spiega l’assessore – ci ha imposto un intervento globale che riguarderà sia la manutenzione degli impianti e il loro adeguamento alla normativa vigente, sia la riqualificazione degli spazi per rispettare gli standard relativi alla destinazione di progetto. Alla fine – conclude Squillace – potremo disporre di un centro polivalente moderno, che funzioni da laboratorio sociale, ubicato nel cuore del centro storico e, quindi, parte anch’esso di una pluralità di azioni, dentro una visione coerente per il rilancio del centro storico stesso”.

Da questo punto di vista, la scelta di collocare “DesTEENazione” e, in particolare, lo spazio multifunziona all’interno dell’ex scuola, in quella parte di città, si configura dunque come una scelta non casuale. “Come Amministrazione comunale, ci è piaciuta l’idea di connotare il centro storico anche attraverso questa funzione nobile perché dal forte carattere sociale – commenta l’assessore alle Politiche sociali, Nunzio Belcaro. Il progetto offre ai ragazzi e alle ragazze delle scuole secondarie di primo e secondo grado residenti nell’Ambito territoriale sociale di Catanzaro una risposta concreta e mirata alle problematiche che vivono nel quotidiano, mettendo a loro disposizione un luogo sicuro e stimolante in cui crescere, confrontarsi e sviluppare le proprie potenzialità.

C’è la necessità di contrastare il disagio adolescenziale e la dispersione scolastica, fornendo opportunità educative e di socializzazione e il nuovo spazio – aggiunge Belcaro – consentirà ai giovani di praticare anche attività sportive e culturali; confrontarsi con esperti ed educatori; sviluppare competenze e talenti in un ambiente inclusivo; costruire una comunità basata sulla partecipazione e sull’integrazione. Si tratta a ben vedere di un investimento per il futuro della città, con il quale questa Amministrazione Comunale rafforza il proprio impegno nel promuovere politiche giovanili inclusive e innovative. Il recupero dell’ex scuola Carbone – conclude l’assessore – rappresenta però non solo un segnale di attenzione verso le nuove generazioni, ma anche un’importante occasione di rigenerazione urbana per far tornare il centro storico alla sua antica vocazione di luogo aggregante e sociale a tutto tondo”.