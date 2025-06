“Nuova era per le imprese”: il 13 giugno giornata di lavori presso la Camera di Commercio di Catanzaro

“Nuova era per le imprese”. Questo il tema dell’importante giornata di lavori che si terrà il 13 giugno 2025 alla Camera di Commercio di Catanzaro, organizzata da Digital@b MIA. Al centro dell’attenzione, con interventi molto qualificati, gli “Adeguati assetti organizzativi certificati (20856 c.c.) per la continuità, l’affidabilità e la legalità con attenzione ai princìpi ESG (Agenda 2030 NU”. La conferenza stampa di presentazione è stata fissata per le ore 9.00 (Sala Giunta), con la consegna ufficiale della Prima Certificazione d’Italia EFRMS14:2019 accreditata da Accredia, il che pone Catanzaro all’avanguardia, a livello nazionale, sul fronte di una vera e propria rivoluzione in atto per ogni tipologia di aziende, da quelle più piccole a quelle più grandi e strutturate. «Stiamo vivendo – ha spiegato l’avvocato Enrico Mazza, presidente di Digital@b MIA – in ottemperanza a quanto stabilito dalla Ue e dal legislatore italiano – un cambiamento epocale che inciderà sugli aspetti più strategici e decisivi della vita delle aziende: organizzazione, affidabilità, credito, legalità, accesso ad agevolazioni, partecipazione a bandi, possibilità di collaborazione con qualsivoglia protagonista del mondo produttivo».

Alle ore 10.00 avrà inizio la Tavola rotonda (Sala Consiglio) che prevede i saluti di: Pietro Falbo, presidente della Camera di Commercio di Catanzaro-Crotone-Vibo Valentia; Filippo Mancuso, presidente del Consiglio Regionale della Calabria; Nicola Fiorita, sindaco di Catanzaro; Aldo Ferrara, presidente di Unindustria Calabria; Rosa Petitto, presidente Odcec Catanzaro; Giuseppe Gaetano, presidente Consulenti del Lavoro di Catanzaro; Vincenza Matacera, presidente ordine degli Avvocati di Catanzaro. Seguiranno le relazioni di: Riccardo Bianconi, assessor e team leader Accredia; Renato Zanichelli, ideatore della Piattaforma Digitale Bussola d’Impresa; Cosimo Franco, direttore generale Certiquality; Domenico Bracone, presidente Gruppo Fox & Patton Co.K; Ilario Spanò, co-responsabile del Dipartimento Crisi d’Impresa Studio Roda di Milano. Il confronto a più voci sarà moderato da Enrico Mazza, presidente di Digital@b MIA. Prevista la partecipazione di numerosi esponenti del mondo delle professioni, del sistema creditizio, dell’istruzione, delle organizzazioni di categoria (si veda la locandina allegata).

Il codice della crisi di impresa, entrato ormai in vigore da anni, ha modificato l’art. 2086 c.c introducendo l’obbligo per tutte le imprese di qualsiasi dimensione, settore, forma (ditta individuale, società di persone e società di capitali), sia quelle in crisi o in pre crisi sia quelle in buono stato di salute, e quindi nessuna esente, di implementare gli adeguati assetti organizzativi, amministrativi e contabili, sia per prevenire ed evitare la crisi sia, soprattutto, per monitorare e garantire la c.d. continuità aziendale. Tutto il pianeta delle imprese è di fronte ad una nuova era, in cui la continuità, l’affidabilità e la legalità diventano elementi cardine per lo svolgimento di qualsiasi attività. Si sta affermando, per come sancito dalle norme vigenti, una nuova visione dell’impresa: non più solo dati consuntivi (vedi i bilanci chiusisi negli esercizi precedenti), ma soprattutto situazioni economico/patrimoniale e finanziarie prospettiche, almeno a 12 mesi.

DIGITAL@B MIA (di seguito DLM) Centro di Ricerca e Studi Avanzati per l’Innovazione e le Transizioni Digitali e Ambientali, capitanata dall’avvocato Enrico Mazza del foro di Catanzaro, ha sviluppato un progetto di ricerca denominato R-EVOLUTION MIA ovvero ha elaborato un prototipo di schema di adeguato assetto che rispondesse ai disposti normativi introdotti dai nuovi obblighi

del neo art. 2086 c.c. Successivamente il Centro Studi ha contattato la CO.E.RI.KOSMOS di Torino che, a sua volta, aveva elaborato uno schema di adeguati assetti accreditato da ACCREDIA (EFRMS14:2019), per chiedere se il R-EVOLUTION MIA potesse essere anch’esso certificabile. Si tenga presente che la certificazione compare anche nella visura camerale. Dopo un articolato confronto ed una specifica istruttoria tecnica si è preso atto che R-EVOLUTION MIA rispondeva adeguatamente al disposto normativo ed era anche certificabile. DLM aveva già avviato attività di implementazione del modello di adeguato assetto organizzativo R-EVOLUTION MIA a beneficio dell’impresa campione EDIL SERVICE TALARICO SRL di Catanzaro. Terminate le attività di implementazione DLM in partenariato con CO.E.RI KOSMOS e la piattaforma accreditata BUSSOLA D’IMPRESA, è stata contattata una delle società di certificazione, CERTIQUALITY, per richiedere le attività di audit finalizzate all’ottenimento della certificazione. In questa circostanza si è appurato che qualora la EDIL SERVICE TALARICO di Catanzaro avesse superato positivamente le verifiche ed i controlli della società di certificazione, sarebbe stata la prima in Italia ad avere gli adeguati assetti

certificati. Pertanto le attività di audit, oltre alla presenza di CERTIQUALITY, hanno richiesto anche la presenza di ACCREDIA. Dopo stage 1 e stage 2 grazie ai quali venivano svolte le necessarie attività di audit, CERTIQUALITY e ACCREDIA, senza sollevare alcun rilievo di 1° e di 2° livello e senza sollevare alcuna raccomandazione, hanno espresso esito positivo. Ecco perché il 13 giugno alla Camera di Commercio sarà celebrato, alla presenza di tutti gli autorevoli attori coinvolti, la consegna ufficiale del 1° certificato in Italia di adeguato assetto organizzativo ad un’impresa calabrese. La giornata di lavori è accreditata per la formazione obbligatoria dei Dottori Commercialisti, Avvocati e Consulenti del Lavoro.