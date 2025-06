Lamezia Terme, concerto di fine anno dell’Orchestra Ardito Don Bosco

Il concerto dell’orchestra fa da colonna sonora alla conclusione di un anno scolastico ricco di emozioni e nuovi traguardi per l’Istituto Ardito Don Bosco.

Un appuntamento che è ormai entrato nella tradizione dell’Istituto, una serata che è un inno alla musica e un momento di condivisione di valori, accordando emozioni e spirito di aggregazione. L’evento, condotto dai professori Tommaso Cozzitorto e Valentina Geco, si è svolto presso il teatro Politeama di Sambiase dove si sono esibite: l’orchestra delle classi prime e l’orchestra giovanile, seguite dai docenti di strumento Alfredo Morello, Vincenzo Virgillo, Maria Mattea Pagani e Raffaele Procopio.

In particolare le classi prime, che per il secondo anno consecutivo si presentano in formazione orchestrale, come previsto dalle nuove linee guida che riguardano lo strumento musicale, hanno eseguito la fiaba della Fata musichina. Il testo è stato elaborato dalla professoressa Greco, che ha interpretato anche le parti narrative. Un brano coinvolgente che racconta di una ritrovata armonia, che avvalora e dà forza al senso di comunità. L’orchestra delle classi prime è stata diretta dal maestro Virgillo. Poi è toccato all’orchestra giovanile, diretta dal maestro Alfredo Morello, che ha presentato un ricco programma: “Brindisi” dall’opera Traviata di G. Verdi, “Inno Nazionale Italiano” di Novaro-Mameli, “Il mondo” di Jimmy Fontana; “Radetzky march” di Johann Strauss, e ancora “Storm”, “Rapsodia spagnola”, e “Peter Bold March” brani originali di Alfredo Morello; “Tu vuò fà l’americano” di Renato Carosone (arrangiamento di A. Morello). Altro momento che ha scandito la serata l’esecuzione del solista Alberto Truzzolillo (clarinetto) che ha presentato il brano “Theme for Clarinet” di Michele Magnani, con l’accompagnamento al pianoforte del maestro Alfredo Morello. Soddisfazioni, applausi e grande entusiasmo hanno fatto da cornice alla serata: <Emozioni uniche e autentiche – ha ribadito la dirigente Margherita Primavera – che sono la sintesi di un impegno costante, accorato e soprattutto solidale e condiviso>.