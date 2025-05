Ciciarello e Verrengia: “L’istituzione della riserva naturale regionale Dune di Giovino un risultato importante per la tutela e la valorizzazione turistica del territorio”

“L’istituzione della Riserva naturale regionale “Le Dune di Giovino” è finalmente diventata realtà. Un impegno messo nero su bianco grazie all’approvazione della legge regionale proposta su iniziativa del consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Antonio Montuoro, quale primo firmatario, insieme ai consiglieri Filippo Mancuso ed Ernesto Alecci. L’iter legislativo si è, quindi, concluso positivamente determinando la nascita di un’area protetta al fine di garantire e promuovere la conservazione e la valorizzazione della sua particolare rilevanza naturalistica, centrando una delle priorità fissate a livello europeo.

Tutta l’area della pineta e delle dune di Giovino rappresenta un grande polmone verde a due passi dal mare che, al tempo stesso, custodisce un importante presidio per la conservazione della biodiversità animale e vegetale. Un luogo che ospita specie vegetali rare e protette, su tutte possiamo ricordare il prezioso giglio di mare, e che vede la presenza anche dell’avifauna migratoria, tanto da renderlo un ambiente ideale per il birdwatching. Sempre nell’area di Giovino si sono registrate tracce di deposizione delle uova di tartaruga marina. L’obiettivo della legge è, quindi, quello non solo di tutelare e valorizzare questo enorme patrimonio, ma anche scongiurare il rischio che la circolazione e il parcheggio selvaggio, così come la presenza di stabilimenti non idonei, possano arrecare danno al territorio.

La gestione della Riserva – unitamente a risorse stanziate ad hoc – verrà, perciò, demandata al Comune di Catanzaro che potrà avvalersi anche della collaborazione di associazioni ambientaliste e del settore per fare delle dune un fattore di sviluppo turistico ed economico per tutta la regione. Siamo felici di poter condividere questa bella notizia e determinati nel poter dare il nostro contributo, da consiglieri comunali, quando il progetto entrerà nella fase operativa.

Vogliamo, in conclusione, sottolineare il grande lavoro che è stato portato avanti dal consigliere regionale di Fratelli d’Italia Antonio Montuoro e che potrà portare sicuramente importanti benefici e stimoli, facendo delle nostre eccellenze naturalistiche delle autentiche risorse”.

Lo affermano in una nota i consiglieri comunali Emanuele Ciciarello e Anna Chiara Verrengia.