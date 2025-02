Il 20 marzo al Teatro Comunale nuovo evento del Settore Fundraising del Centro Calabrese di Solidarietà Ets

Il 20 marzo alle 20.30 è una data che risuona non solo come un appuntamento sul calendario, ma come un momento di connessione autentica, un’opportunità per fare la differenza. È una tappa significativa di un percorso iniziato nel 2022 dal Centro Calabrese di Solidarietà Ets, attraverso il suo settore Fundraising, che non si limita a raccogliere fondi, ma punta a costruire relazioni profonde e durature con i donatori. Relazioni che vanno oltre il semplice sostegno economico, diventando un ponte verso la realizzazione di progetti concreti, doni preziosi per l’intera comunità.

Quella sera, al Teatro Comunale di Catanzaro, andrà in scena uno spettacolo che non è solo arte, ma un’esperienza emotiva e riflessiva. Un’opera intensa, che ci permetterà di crescere, di diventare più consapevoli e di trasformare la sofferenza in un motore di cambiamento. È proprio attraverso queste esperienze che si costruisce una comunità più forte, unita e solidale. Uno spettacolo emozionale i cui particolari saranno svelati nei prossimi giorni.

Ma questa serata non sarà solo un momento di riflessione. Sarà anche un’occasione per condividere emozioni, speranze e un senso di appartenenza. Il ricavato della serata sarà interamente devoluto a sostegno delle attività del Centro Calabrese di Solidarietà Ets, un’organizzazione che da anni si impegna con dedizione per l’accoglienza, l’inclusione e il sostegno delle persone più fragili. Un lavoro silenzioso ma fondamentale, che trova in eventi come questo un’opportunità per crescere e raggiungere sempre più persone.

E non saremo soli in questo viaggio. La serata potrà contare sul sostegno di tanti generosi compagni di viaggio, persone che hanno scelto di mettersi in gioco, di condividere non solo risorse ma anche il proprio cuore. Sarà un’esperienza unica, fatta di emozioni, solidarietà e speranza, che vi invitiamo a vivere insieme a noi. Nei prossimi giorni vi sveleremo altri dettagli, ma già ora possiamo dirvi che sarà una serata indimenticabile.

Il Settore Fundraising del Centro Calabrese di Solidarietà Ets, attivo da novembre 2022, rappresenta molto più di una semplice raccolta fondi. È un’opportunità per coltivare relazioni, far crescere risorse e coinvolgere attivamente donatori, volontari e dipendenti in un percorso condiviso. Ogni contributo, grande o piccolo, diventa parte di un progetto più ampio, un tassello fondamentale per costruire un futuro migliore per la comunità.

Appuntamento, quindi, al 20 marzo, per vivere insieme un’esperienza che va oltre il teatro, oltre la solidarietà, e che tocca il cuore di ciò che significa essere umani. Perché insieme possiamo fare la differenza, trasformando il “fango” in un terreno fertile per nuove speranze.