Il comunicato di LameziaVive circa le prossime amministrative

Il direttivo LameziaVive col seguente comunicato esprime la sua opinione circa le prossime amministrative

“L’appoggio che diversi partiti hanno espresso in riferimento alla candidatura a sindaco della senatrice Doris Lo Moro somiglia più a una fanfara senza fiato che a un vero sostegno strutturato. In sostanza, dietro i proclami di sostegno da parte dei Cinque Stelle, di Italia Viva, e dei progressisti di Lo Schiavo, non c’è una rete solida sul territorio. La realtà è che questi schieramenti, pur con le loro sigle e la loro visibilità politica, non dispongono di una base concreta su cui costruire una vera mobilitazione elettorale necessaria per determinare una candidatura in una delle città più importanti della regione Calabria. A dire il vero, i numeri che potrebbero garantire un’alleanza solida sono fumosi, e la stessa capacità di formare le liste appare più una speranza che una certezza.

Anzi, i partiti che potrebbero teoricamente allargare la coalizione, come Azione, Nuova Democrazia Cristiana, Base Popolare e altri, non si sono ancora espressi chiaramente sul punto, lasciando il quadro politicamente frammentato e aperto invece ad opzioni diverse, se si legge alle dichiarazioni degli ultimi tempi. Infine, il movimento “Bene Comune”, che potrebbe costituire un punto di forza per la coalizione, non si è espresso.

Il vero paradosso è che l’apparente spinta dall’establishment rischia di tradursi in un appoggio senza forza reale, senza una presenza radicata e, soprattutto, senza la base del partito che, al contrario, si sta manifestando apertamente contro questa logica. In definitiva, non c’è una coalizione realmente coesa, ma solo una serie di segnali disarticolati che non riescono a costruire la vera forza politica necessaria per competere in modo efficace. È per questo che Doris Lo Moro, personalità importante come sottolineato dallo stesso Irto, non potrà essere il candidato unitario della coalizione perché non ha unito e non unisce chi ha la forza dei numeri.”