Petrizzi, celebrerà la “Giornata Mondiale della Poesia”

Anche Petrizzi il prossimo 21 marzo, dalle ore 15,30 alle ore 17,30, nella “Sala delle Culture”, celebrerà la “Giornata Mondiale della Poesia”, con un incontro a carattere nazionale promosso da Vincenzo Ursini, presidente dell’Accademia dei Bronzi e del Centro culturale “La Ritornanza”, giornata alla quale ha aderito la locale amministrazione comunale.

«Istituita dall’UNESCO nel 1999, con l’intento di promuovere una delle forme espressive più antiche – ha sottolineato Vincenzo Ursini – abbiamo ritenuto opportuno ricordare questo evento anche nel nostro piccolo borgo, soprattutto perché da 50 anni dedichiamo gran parte della nostra attività culturale all’arte della scrittura, e poi perché questa giornata ci ricorda Alda Merini, poetessa alla quale abbiamo intitolato un premio europeo, giunto già alla dodicesima edizione. Per tanti, la poesia è considerata una forma di scrittura superata. Noi, al contrario, riteniamo che vada esaltata, perché ciascun poeta, noto o meno noto, diffonde sempre messaggi universali di pace e fratellanza, anche quando scrive soltanto dei propri più reconditi sentimenti».

Alla “Giornata Mondiale della Poesia” di Petrizzi parteciperanno poeti provenienti da varie regioni, alcuni dei quali, nei mesi scorsi, hanno aderito alla prima edizione del premio “Pane quotidiano”, collegato alla pubblicazione del 2° volume dell’opera “Voci poetiche del XXI secolo”, opera programmata in tre volumi che l’Accademia dei Bronzi invierà gratuitamente alle più prestigiose biblioteche pubbliche italiane, con lo scopo di diffondere nelle sedi più appropriate la poesia dei nostri giorni.

Relazioneranno Francesca Misasi, di Vicenza e Domenico Tucci di Petrizzi. La professoressa Misasi, vincitrice lo scorso anno, proprio a Petrizzi, del premio di poesia “Luigi Tucci” parlerà sul tema “Poesia, pane quotidiano dell’anima”, mentre il dott. Domenico Tucci, già aiuto di Medicina Interna presso l’ospedale civile di Chiavalle Centrale, nonché psicoterapeuta, figlio del compianto dottor Luigi, medico condotto e insigne poeta, articolerà il suo intervento sul tema “Il dolore come fucina di bellezza nell’arte della poesia”, argomento molto caro ai poeti dei nostri giorni.

“Così come avvenuto con il 1° volume, – dice la professoressa Francesca Misasi, presidente della giuria del premio “Pane quotidiano” – anche in questa occasione i nostri poeti hanno dato il meglio di sé lasciando il calco dei loro sentimenti e delle loro profonde emozioni e non solo! All’ampio respiro di ogni narrazione interiore ed intimistica che raccoglie scampoli di vita e descrive immagini di un quotidiano che si lega allo scorrere dell’esistenza, si accasano liriche potenti e pregnanti di nuovi poeti che, attraverso una coraggiosa presa d’atto, svelano una società quasi alla deriva, dominata da profonde incertezze e da quel “nulla” esistenziale che lasciano, nell’uomo, un profondo senso di solitudine e di annientamento… È un impegno morale che nasce dalla consapevolezza che se si vuole cambiare il mondo bisogna cambiare la nostra anima, il nostro modo di pensare. La “Giornata mondiale della Poesia”, programmata a Petrizzi dal presidente Vincenzo Ursini, ci aiuterà a comprendere meglio i bisogni dell’uomo e del mondo di oggi”.

Insieme a Ursini, al sindaco Giulio Santopolo, agli assessori comunali Antonella Paonessa e Jessica Alì, a Francesca Misasi, Domenico Tucci e Alessandro Randone (critico letterario, autore di numerosi commenti pubblicati nel volume “Pane quotidiano”), parteciperà all’incontro anche il M° Raffaele Provenzano, con le meravigliose note della sua rossa e inseparabile fisarmonica “Paolo Soprani”, perché “poesia e musica – sottolinea Ursini – viaggiano bene insieme, quasi sempre”. Laureato nel 1982 presso il Conservatorio “Stanislao Giacomantonio” di Cosenza, insegnante di educazione musicale, Provenzano ha fatto parte di qualificati gruppi tra i quali “I Baronetti del Sud”, con un repertorio adatto a tutti i gusti (anni 60, latino americano, pop-rock, folk e liscio).

“Sono convinto – conclude il presidente dell’Accademia dei Bronzi – che la Giornata Mondiale della Poesia di Petrizzi offrirà a tutti importanti messaggi di crescita culturale, ma costituirà anche una bella occasione d’incontro tra poeti di varie regioni nel segno della più autentica amicizia”.