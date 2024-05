A Catanzaro il “Primo Festival d’Arte”: le date

L’Università delle Generazioni è lieta di informare che in Catanzaro avrà luogo il “Primo Festival d’Arte. L’evento si terrà sabato 18 e domenica 19 maggio presso il Centro di Aggregazione Giovanile “Maurizio Rossi” in via Fontana Vecchia n. 34. Sia la partecipazione degli artisti che l’entrata dei visitatori sono del tutto gratuite.

La manifestazione è nata con l’intento di dare una vetrina espositiva ad oltre sessanta artisti che hanno aderito e che, in queste due giornate di lavoro, avranno occasione di interagire tra loro scambiandosi idee ed esperienze. Sarà sicuramente un momento importante per tanti creativi, specialmente per far conoscere ai visitatori i propri lavori di pittura, scultura, istallazioni, musica. Tema della mostra è “L’Arte percorso del benessere” e vuole mettere in evidenza la funzione terapeutica che le diverse discipline artistiche concorrono verso chi li esercita ma anche verso chi la guarda.

Alla buona riuscita del presente Festival, con compiti ed impegni diversi, hanno concorso più soggetti attivi come: Gruppo Trekking Calabriabella Catanzaro; LuceFest. S. Pietro Magisano; Università della Terza Età (Gruppo teatrale dialettale “A Filanda”). Centro Culturale Humanities Catanzaro. Associazione Culturale Kairòs Catanzaro.

Il programma prevede i seguenti appuntamenti: sabato 18 maggio 2024 dalle ore 09:00 alle 13:00 allestimento mostra; ore 18:00 cerimonia di inaugurazione; ore 21:00 esibizione “Gruppo Rock Mantra 3”; ore 22:00 chiusura mostra. Domenica 19 maggio 2024: apertura mostra dalle 10:00 alle 13:00 e riapertura mostra ore 16:00; convegno ore 18:00; ore 20:00 buffet; ore 22:00 chiusura definitiva Mostra.

Al Convegno delle ore 18:00 di domenica 19 maggio, introdurrà Arcangelo Pugliese. Interverranno: Carmine Elia “LuceFest” – S. Pietro Magisano; Ciccio Peltrone “Gruppo Trekking Calabriabella” – Catanzaro; Marcella Crudo